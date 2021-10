A Pomeriggio 5 succedono sempre eventi incredibili: una coppia discute in collegamento, a distanza di chilometri.

Pomeriggio 5 rimane e rimarrà sempre il programma televisivo con la maggiore produzione del cosiddetto ‘trash tv‘. Proprio ieri infatti, è successo qualcosa di sconvolgente: una coppia ha discusso in diretta televisiva, a distanza di chilometri, durante il collegamento con l’iconica conduttrice Barbara D’Urso. Gli interessati sarebbero Amedeo Goria e Vera Miales, la cui coppia – tra l’altro – è già considerata dai telespettatori da casa al limite dell’assurdo.

Dalla partecipazione dell’ex giornalista al Grande Fratello Vip, tra i due sembra ci sia stata una sorta di crisi, dovuta alla presunta (e fasulla) gravidanza della Miales. La modella infatti, era stata paparazzata con un pancino bello gonfio, messo in risalto da un tubino bianco particolarmente attillato. La notizia, lanciata proprio dalla D’Urso, aveva letteralmente terrorizzato il povero Amedeo, il quale non era assolutamente intenzionato a diventare padre alla veneranda età di 67 anni.

Per fortuna però, Vera pochi giorni dopo entrò nella casa del GF Vip, assicurando al suo amato fidanzatino di non essere incinta, ma di aver semplicemente mangiato troppo quel giorno. Dopo l’eliminazione di Goria però, il giornalista ha deciso di chiarire con la Miales, in quanto il suo comportamento non gli era proprio andato giù.

Ecco cos’è successo dopo.

Amedeo Goria litiga in diretta con Vera Miales

A quanto pare, il chiarimento avuto tra i due dopo l’eliminazione di Goria, non ha avuto i risultati sperati. Durante la puntata di Pomeriggio 5 infatti, l’ex giornalista ha fatto riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla fidanzata, dichiarazioni che non gli sono proprio andate giù. Queste ultime riguardano la figlia di Goria – Guenda – accusata dalla Miales di mettersi in mezzo nel loro rapporto di coppia.

“Se attacca Guenda e Maria Teresa no. Loro per me vengono prima di tutti, altrimenti si predica bene e si razzola male” – sono state le parole di Amedeo Goria. Vera, dal canto suo, per difendersi ha sostenuto che l’intervista fosse precedente al chiarimento avuto con il fidanzato e che quindi si riferisse ad venti e problemi già superati. Non contento, Goria ha detto direttamente: “Chiedo a Vera di fare un passo indietro e di chiedere scusa a Guenda”.

Il battibecco paradossale è durato per una mezz’ora, la coppia ha continuato a discutere a distanza: Vera si trovava negli studi di Barbara D’Urso, mentre Amedeo Goria si trovava a Roma per l’ospitata al Grande Fratello Vip. Inoltre, nonostante le sollecitazioni del compagno, la Miales ha tenuto il punto sulla ‘figliastra’: “Chiedo scusa ad Amedeo per averlo fatto soffrire nella casa del GF, a Guenda no!”. Ed è così che Barbara D’Urso conclude la discussione mandando la pubblicità. Come sarà finita tra i due?