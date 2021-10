A quanto pare il gieffino si preparerebbe a diventare padre per la terza volta all’età di 67 anni. Ecco tutti i dettagli su Amedeo Goria.

Sembra che in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip gli scandali e le dinamiche avvengano più fuori dalla casa che dentro: prima abbiamo appreso la notizia secondo cui le sorelle Selassié non godrebbero di nessun titolo nobiliare, secondo il settimanale Oggi infatti, il vero cognome del padre sarebbe Bissiri, nulla a che vedere con la dinastia dell’imperatore etiope Hailé Selassié.

Ad oggi invece, lo scoop diventato virale sul web sarebbe quello secondo cui Amedeo Goria dovrebbe prepararsi a diventare padre per la terza volta all’età di 67 anni e, come se non bastasse, la fidanzata Vera Miales non sarebbe entusiasta della lieta novella. Scopriamo insieme perché.

Goria sta per diventare padre tris?

Amedeo Goria porta avanti, da qualche anno, una relazione con la bellissima modella 36enne Vera Miales. Quest’ultima, oltre a posare occasionalmente per qualche shooting fotografico, si occupa anche della tabaccheria di proprietà della madre. La ragazza si dice molto innamorata dell’ex giornalista sportivo e, più di una volta, ha espresso il suo desidero di concepire un figlio con l’ex marito di Maria Teresa Ruta.

Tuttavia, soprattutto per l’età, Goria ha sostenuto con sicurezza la decisione di non voler diventare padre per la terza volta. Vera Miales quindi, sembrava avesse accantonato i desideri materni, eppure pare che qualcosa sia andato storto.

Nelle ultime ore infatti, la modella è stata vista passeggiare con un tubino bianco aderente che metteva in risalto un sospetto rigonfiamento nel basso ventre, simile ad una possibile gravidanza. Amedeo Goria ovviamente, essendo rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip, è totalmente all’oscuro di tutto.

Cosa penserà quindi l’ex cronista Rai riguardo l’eventualità di diventare padre in età così avanzata? Ricordiamo inoltre, che non fece proprio un bel lavoro con Guenda e Gian Amedeo, entrambi infatti lamentarono le continue mancanze di Amedeo Goria nei loro confronti. Dovremo attendere la conferma da Vera Miales per capire come agirà la coppia riguardo la (forse non troppo) lieta novella.