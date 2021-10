Una Vita: Genoveva ha il pieno controllo su Felipe!

Vediamo insieme che cosa ci aspetta nei prossimi giorni per la nostra soap opera preferita che viene dalla Spagna.

Tutti i giorni, e nemmeno questa torrida estate ci ha lasciati mai da soli, stiamo parlando della soap opera Una Vita.

Dove ogni giorno ci sono intrecci incredibili che lasciano senza parole i suoi numerosissimi spettatori, ma vediamo insieme cosa possiamo vedere nelle prossime puntate.

A breve vedremo che Felipe riesce a sopravvivere ma purtroppo, o per fortuna ha un grande vuoto di memoria.

Genoveva litiga con Liberto e non solo!

Tanto da non ricordare nulla di Genoveva e prova ancora un fortissimo rancore nei confronti di Ramon per la perdita di Celia.

Il motivo di questa perdita di memoria si trova nelle parole, o meglio nella richiesta da parte di Velasco di uccidere l’avvocato per mano di Laura, la domestica che tiene in pugno.

La dark lady di Acacias non è a conoscenza in alcun modo di questo piano, ma quando va a trovare Felipe in ospedale, non sapendo se riuscirà a sopravvivere ritornano vivi in lei i sentimenti d’amore per il marito.

Velasco, quando vede che Felipe è vivo, ordina immediatamente di ucciderlo, sempre alla povera Laura.

Ma il piano non verrà messo in atto, e Genoveva cerca di approfittare della situazione dato che non ricorda nulla di tutto quello che è successo con Marcia.

La donna, poi decide portare a casa il marito, ma i vicini non sono d’accordo perchè conoscono i loro rapporti prima di questa perdita di memoria.

Gli amici non sanno cosa fare con Felipe se raccontare la verità oppure no, ma il potere di Genoveva, nei confronti dell’avvocato diventa sempre più forte.

Tra i due ci sarà molto coinvolgimento tanto che sembra si sia riaccesa la scintilla della passione.

La dark lady, nel mentre, insieme alla fidata Laura sta pianificando come poter uccidere Velasco, e alla fine riescono a portare a termine il piano.

Liberto è molto arrabbiato con Genoveva che non vuole rivelare cosa c’era realmente tra di loro, mentre Ramon vuole che aggiorni Felipe che lui non ha accusi Celia.

Non sembra esserci via di uscita, fino a quando Felipe non trova un fazzoletto con le iniziali di Marcia, qualcosa gli tornerà alla memoria?

Possiamo solamente attendere e vedere come si svilupperà questa particolare situazione nella nostra amata Acacias.