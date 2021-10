Beautiful: Scontro tra Liam e Finn, come andrà a finire?

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la puntata di oggi, della nostra amatissima soap opera americana, Beautiful.

Tutti i giorni abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con la nostra amatissima Beautiful, dove le storie di due famiglie nel mondo della moda si intrecciamo da anni.

Ma quello che accade oggi è davvero incredibile e ci lascerà tutti con il fiato sospeso, vediamo meglio insieme tutti i dettagli.

In questo momento così particolare della vita privata di Steffy ha bisogno solamente di persone che le possano trasmettere tranquillità, come la piccola Kelly oppure il suo dottore che l’aiuta sempre.

Liam contro Finn? Cosa succede

Ovviamente parliamo del Dottor Finnegan, le attenzioni dell’uomo sembrano andare oltre al normale rapporto medico paziente e Steffy sembra esserne rimasta molto affascinata.

La donna, dopo una lunga e difficile discussione con Hope si confiderà proprio con il suo caro amico medico.

Non finge interesse per avere un suo personale tornaconto, ovvero farsi prescrivere altri farmaci, ma sembra davvero pronta ad innamorarsi nuovamente.

Steffy parlerà della sua vita e del rapporto particolare che ha con la madre e con Hope, ma quando Finn gli dice di non poter prescriverle altri farmaci importanti, la situazione diventa difficile.

Sa infatti che senza questi farmaci potenti difficilmente riuscirà ad andare avanti e per questo motivo dovrà trovare un’altra via per ottenerli.

Il Dottor Finn è convinto e sereno che è riuscito a sistemare la situazione con la sua paziente al quale tiene molto.

Nello stesso momento, Liam è preoccupato per la scelta che ha fatto la moglie ed ha paura che tenere ancora lontana la piccola può peggiorare ulteriormente la situazione di Steffy, già molto precaria di suo.

Inoltre si vuole accertare del rapporto che c’è tra Steffy e Finn e che l’uomo non la faccia soffrire, e che se farà qualsiasi cosa che le possa far del male, avrà a che fare direttamente con lui.

Insomma un faccia a faccia, non molto tranquillo per i due, ma staremo a vedere che cosa succederà nelle prossime puntate.