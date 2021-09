La compagna di Giuseppe Zeno è una donna bellissima e affascinante. Avete mai visto l’attrice? Ecco chi è cosa fa

Giuseppe Zeno è sicuramente uno degli attori più noti e apprezzati, soprattutto negli ultimi tempi, in tutto il panorama dello spettacolo italiano. La sua carriera vanta recitazioni sia nel mondo della tv che in quello del cinema.

L’attore è molto conosciuto dai fan, ma non tutti sanno che è sposato con una bellissima donna. In tanti, infatti, non conoscono la moglie di Giuseppe Zeno e vorrebbero saperne di più, sulla vita, carriera e curiosità della compagna dell’attore di “Tutto può succedere”.

Giuseppe Zeno, ecco chi è la compagna

Giuseppe Zeno nasce il 1976 a Napoli. Fin da piccolo ha una grande passione per lo spettacolo e sviluppa notevoli abilità di recitazione. Inizia i suoi studi proprio su questa strada e decide quindi di frequentare l’accademia d’arte drammatica della Calabria.

LEGGI ANCHE –> TOTTI E ILARY BLASI SONO DAVVERO IN CRISI? SPUNTA LA VERITÀ

L’esordio arriva quando l’attore ha 21 anni, nel 1997. Zeno recita infatti a teatro con lo spettacolo “Le troiane di Euripide”. Inizia quindi il suo percorso nella recitazione e, qualche anno dopo, arriva anche il suo esordio in tv.

Giuseppe Zeno raggiunge, infatti, la notorietà grazie alla sua partecipazione in varie serie televisive italiane, come Incantesimo 5, Un posto al sole, Gente di mare e L’onore e il rispetto. La consacrazione arriva nel 2015 con la sua partecipazione a Il paradiso delle signore, mentre nel 2018 entra nel cast della terza stagione di Tutto può succedere.

La vita privata dell’attore ha sicuramente al centro sua moglie, Margareth Madè. I due si sono sposati a Ortigia il 20 agosto 2016 e sono genitori di due splendidi bambini, Beatrice e Angelica. Margareth nasce a Paternò e la sua bellezza è incredibile.

I suoi lunghi capelli bruni, gli occhi chiari e il viso delicato le hanno infatti permesso di vincere il concorso New model today. Anche lei, come suo marito Zeno, ha la passione per la recitazione e il suo esordio arriva nel 2009 con il capolavoro Baarìa.

LEGGI ANCHE –> FABRIZIO CORONA E NINA MORIC SONO TORNATI INSIEME? ECCO LA VERITÀ

Ha lavorato inoltre con Vincenzo Salemme nel film Fuori nevica e ha partecipato nel 2016 al programma Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. I movimenti di danza della bella attrice hanno messo in luce ancora di più tutta la sua bellezza.