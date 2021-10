Conoscete la bellissima moglie di Aldo Montano? Ecco chi è e cosa fa la donna che ha il cuore del campione olimpico, ora concorrente del Grande Fratello Vip.

Un atleta come Aldo Montano non ha di certo bisogno di presentazioni. Ex-schermidore specializzato nella sciabola, vanta nel suo palmares ben cinque medaglie olimpiche, compreso l’oro vinto ad Atene 2004.

Attualmente, abbiamo modo di conoscere più da vicino Montano grazie al Grande Fratello Vip, figurando tra gli inquilini della casa di Cinecittà di questa nuova edizione; l’atleta ha subito legato con Alex Belli e Manuel Bortuzzo, instaurando coi due una bellissima amicizia.

Ma se Aldo è un volto notissimo al pubblico, conoscete invece la sua bellissima moglie? Chi è e cosa fa la donna che gli ha rubato il cuore.

Aldo Montano, chi è e cosa fa la moglie del campione olimpico

Dopo l’importante storia d’amore vissuta con la showgirl Antonella Mosetti (con la quale ha chiuso ufficialmente nel 2012) Montano ha ritrovato l’amore con Olga Plachina, modella ed atleta russa di diciotto anni più giovane di lui.

Bionda con gli occhi azzurri, dal fisico statuario e dalle lunghe gambe, la Plachina oltre ad essere una nota modella e ad aggiudicarsi vari concorsi di bellezza (come Miss Sport e Miss Best Model) è stata campionessa nella corsa dei 400 metri.

I due si sono conosciuti nel 2014 grazie ad amici in comune e pare che sia scattata subito la scintilla dell’amore; poco dopo la fine della storia con la Mosetti, Montano ha donato il suo cuore ad Olga e i due si sono sposati quasi subito, nel 2016, in Siberia.

La meravigliosa cerimonia, per pochi intimi, ha suggellato il grande amore della coppia, che un anno dopo ha avuto subito il primo figlio: la piccola Olimpia, nata a febbraio del 2017. Lo scorso marzo è nato invece il secondogenito Mario Jr., a cui Aldo ha voluto dare il nome del padre.

Al momento Aldo è lontano dalla sua famiglia, nella casa del GF Vip, ma sicuramente non ne verrà intaccata la grande unità; tra Olga e Aldo c’è un amore grandissimo, anche se la presenza del campione al reality ha dato modo di far parlare nuovamente della sua relazione con la Mosetti.

La stessa showgirl ha parlato della rottura (dopo aver dichiarato come quella storia la stesse facendo “impazzire” postando su Instagram una foto di Montano in diretta in tv (nel momento in cui parlava con la sorella Alessandra); secondo Antonella, lo sportivo è diventato quella persona meravigliosa che tutti stanno vedendo proprio grazie a lei.

Vero o no, i due hanno condiviso un pezzo importante di vita, ma ora per Montano esiste solamente la sua Olga.