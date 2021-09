Le dichiarazioni di Tommaso Zorzi su Amedeo Goria: “Va curato”. Ecco perché si è scagliato contro l’inquilino del Gf Vip

Non si placano le polemiche su Amedeo Goria e sulle vicende legate al Grande Fratello Vip. La partecipazione del giornalista sportivo sta facendo discutere, tanto da essere accusato di aver assunto alcuni atteggiamenti troppo spinti con Ainett Stephens. Ad intervenire ora è Zorzi che dichiara: “Amedeo Goria? Va curato…”.

Il giornalista è stato infatti beccato dalle telecamere della casa più spiata d’Italia mentre si infilava, senza mutande, sotto le coperte del letto dove si era messa a dormire la bella Ainett. Ad aizzare le polemiche è stato il comportamento di Goria nonostante il chiaro diniego della bellissima modella. Dure le parole di Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi: “Amedeo Goria? Va curato…”

Il comportamento del giornalista sportivo è stato criticato da praticamente tutti gli addetti ai lavori e da moltissimi influencer e artisti che si sono espressi sulla vicenda. Ad intervenire è stato anche Tommaso Zorzi, che ha lanciato parole durissime verso il giornalista.

Intervenendo sulla vicenda, Tommaso Zorzi ha commentato l’edizione 2021 del Grande Fratello Vip. Sulla questione in cui è coinvolta Ainett Stephens, l’ex vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha detto che alcune dinamiche gli fanno orrore, in special modo quella di Amedeo che “andrebbe semplicemente eliminato, forse anche curato”.

Parole durissime quelle di Zorzi che si è dichiarato assolutamente contrario a scene come quelle messe in evidenza dal giornalista sportivo, aggiungendo comunque che la sua intenzione non è quella di “fomentare un discorso che è brutto, fa schifo”.

La polemica è stata travolgente anche all’interno della casa, con Ainett Stephen che, stanca delle continue attenzioni di Amedeo Goria, ha esplicitamente chiesto di smettere di assumere atteggiamenti poco rispettosi e che avrebbero comunque fatto passare un messaggio sbagliato.

Dopo il chiarimento della bella Ainett, Amedeo Goria sembra (almeno per ora) aver messo “a posto” le mani e da qualche giorno non ha più preso di mira la Stephens. Certo è che la polemica non si ferma qui e che la casa del Grande Fratello Vip non ha smesso sicuramente di stupire.