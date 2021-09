Paolo Bonolis e Laura Freddi perchè si sono lasciati: spunta la verità dopo anni

Vediamo meglio insieme che cosa è successo e per quale motivo è terminata la relazione tra Paolo Bonolis e Laura Freddi.

Sono stati una coppia per tanti anni ed hanno fatto sognare il pubblico che li seguiva da casa, stiamo parlando di Paolo Bonolis e Laura Freddi.

Ma solamente adesso è venuta fuori la verità sul motivo per il quale è terminata la loro relazione, vediamo meglio insieme tutti i dettagli.

Come sappiamo prima dell’attuale moglie Sonia Bruganelli che ha sposato nel 2002 c’era un’altra donna, ovvero Laura Freddi.

Paolo e Laura: la verità dopo anni!

In questo momento la vediamo impegnata all’interno del programma Grande Fratello Vip, in coppia con Adriana Volpe dove sono le due opinioniste.

Si è parlato di alcune incomprensioni tra di loro ma sembra solamente una voce per creare interesse perchè tra le due donne, al momento sembra filare tutto liscio, ci sono solamente alcuni punti di vista diversi.

Ma torniamo alla relazione che aveva in precedenza Paolo Bonolis, dove ad un certo punto la coppia ha deciso di dirsi addio.

E solamente dopo moltissimi anni è venuta fuori la verità in merito alle motivazioni che hanno portato a questa scelta.

E’ stata la stessa Laura Freddi ha comunicarle durante una recente intervista alle pagine del giornale Di Più tv.

Stando alle sue parole, Laura voleva fare il grande passo ed iniziare a costruire una famiglia insieme, ma Paolo non era dello stesso parere.

Anche perchè veniva già da una separazione dalla sua prima moglie, ovvero Diane Zoeller, dal quale ha avuto i suoi primi figli, Martina e Stefano.

Ad oggi Paolo e Laura hanno un bel rapporto d’amicizia, ed hanno ritrovato tutti e due l’amore.

Come dicevamo all’inizio per Paolo insieme a Sonia, mentre per Laura insieme a Leonardo D’Amico, noto fisioterapista sportivo, dal quale nel 2018 è nata la loro unica figlia, Ginevra.