Incredibile risultato conseguito da Sara Scaperrotta, diventata da poco mamma: la giovane influencer si è laureata.

Conosciuta dal gossip per essere l’ex di Niccolò Zaniolo, talento della Roma, Sara Scaperrotta ha fatto un ulteriore passo avanti nella sua carriera, riuscendo proprio in questi giorni a laurearsi.

La ragazza romana sta vivendo un periodo incredibile e, seppur difficile, pieno di gioie e di soddisfazioni; da poco è infatti diventata mamma di Tommaso, concepito proprio insieme a Zaniolo e, nonostante la maternità, è riuscita a completare gli studi. Ecco in cosa si è laureata la giovane influencer.

Sara Scaperrotta, la laurea con dedica al figlio Tommaso

Sara e Niccolò si sono conosciuti nel 2018 ed hanno intrapreso una relazione durata circa 2 anni; proprio in concomitanza con la chiusura della storia, la Scaperrotta ha scoperto di essere incinta del figlio di Zaniolo.

I due hanno deciso di chiudere, nonostante siano rimasti in buoni rapporti proprio per il figlio Tommaso, nato lo scorso 5 agosto; pochi giorni prima del parto, la stessa Sara aveva lamentato un’eccessiva assenza di Zaniolo nel corso di tutta la gravidanza, che ha comunque garantito maggior presenza con la venuta al mondo del figlio.

Cambiamenti e difficoltà quindi, ma anche tanta gioia per Sara che non soltanto ha sperimentato per la prima volta la maternità, ma ha raggiunto un importantissimo traguardo.

Proprio in questi giorni infatti, l’influencer si è laureata in Scienze della Moda e del Costume a La Sapienza di Roma, uno dei più importanti atenei d’Europa; come da consuetudine, la Scaperrotta ha postato su Instagram diverse foto con la corona d’alloro, dedicando in primis il raggiungimento di questo grande obiettivo al figlio Tommaso.

Ora che si è laureata, Sara avrà sicuramente degli strumenti in più (oltre che una vera e propria laurea) a disposizione per coltivare la sua carriera da influencer proprio nel mondo della moda; al momento, il suo profilo Instagram ha quasi 160 mila follower, col numero che sembra destinato ad aumentare.

E chissà che presto, nella sua vita, possa esserci posto anche per un nuovo amore; Niccolò farà sempre parte della sua vita, ma potrebbe essere arrivato anche per lei il momento di andare avanti a livello sentimentale.