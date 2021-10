Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, Barbara D’Urso ha dovuto rimediare ad un piccolo incidente di percorso a Pomeriggio 5.

Quest’anno, per volere di Piersilvio Berlusconi, Barbara D’Urso è risultata parecchio svantaggiata dalla scelta dei palinsesti Mediaset. L’iconica conduttrice ha dovuto subire la cancellazione di tutti i programmi che la vedevano al timone, eccetto Pomeriggio 5. Anche lo storico programma tuttavia, ha subito un notevole cambiamento: l’amministratore delegato Mediaset ha voluto abbandonare la produzione ‘trash’ per dedicarsi alle notizie di cronaca.

Tuttavia, il nuovo format non ha appassionato il pubblico da casa, il quale ha pregato la D’Urso di tornare alle paradossali ed assurde interviste dell’anno scorso. Insomma, il pupillo Berlusconi ha accusato qualche fallimento in questi primi mesi di messa in onda. Eppure, Barbara D’Urso, nonostante tutto, ha avuto la forza di dimostrare di essere dotata di una grande professionalità, proprio come è accaduto ieri nella puntata di Pomeriggio 5…

Pomeriggio 5 – Lo studio invaso da vetri rotti

Durante il servizio andato in onda di Pomeriggio 5, sembra che ci sia stato un incidente di percorso. E’ consuetudine ormai, che Barbara D’Urso inviti un gruppo di analisti per discutere delle notizie della settimana. Il seguente intervento viene svolto con gli studiosi seduti dietro dei delicati tavoli di vetro bianco, in linea con il design dello studio di Pomeriggio 5.

Tuttavia, a causa della fretta nel creare la scenografia per l’intervento successivo, due tavolini si sono scontrati e, conseguentemente, un lato di questi ultimi è finito in mille pezzi. Al termine del servizio precedente, il cameraman ha fatto un primo piano alla conduttrice, cercando di nascondere l’incidente.

Barbara D’Urso, dal canto suo, ha deciso di dire alla sua troup di allargare l’inquadratura per far vedere quello che era successo, sostenendo – giustamente – che in diretta possono succedere questi incidenti e, di conseguenza, non c’era bisogno di nascondere niente. “Togliamo, amica mia, un po’ di vetri qua? Vieni amore” – la conduttrice si è rivolta alle donne delle pulizie in modo particolarmente amorevole e ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che lavorano nel dietro le quinte.

“Lo stiamo facendo in diretta perché non dobbiamo nascondere, né correre, né farci male soprattutto. Fatelo con calma, perché stiamo parlando di vetri. Tranquilli, poi con calma faremo sedere gli analisti” – insomma, come spesso accade, Barbara D’Urso ha dimostrato di avere un’ottima capacità di reazione di problem solving.