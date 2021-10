Beautiful: Steffy rinuncia a tutto l'aiuto che le viene dato

Anche oggi potremmo assistere ad un nuovo episodio per quanto riguarda la soap opera storica di Beautiful, ma vediamo cosa succede.

Questa è una delle pochissime soap che vanno in onda anche di sabato, perchè la maggior parte si ferma al venerdì.

Ma ovviamente parliamo di Beautiful che è una eccezione in tutti i campi, andando in onda da così tanto tempo senza fermarsi mai.

LEGGI ANCHE —> Don Matteo 13: Colpo di scena che non ti aspetti!

Nel nuovo appuntamento di oggi, 23 ottobre a che cosa potremmo assistere? Scopriamolo insieme.

Steffy è in piena crisi!

Iniziamo con il dire che in un primo momento Lian non ha certo accettato subito la relazione che stava nascendo tra Steffy ed il Dottor Finn.

Poi però ha capito, che forse, lui è l’unica persona che può aiutare Steffy ad uscire fuori dal suo problema di dipendenza dagli antidolorifici.

Per questo motivo, essendo anche il suo medico andranno direttamente da lui, che confesserà di aver capito da alcune settimane il problema, ed aveva cercato di mettere un freno a Steffy.

Le ha infatti prescritto medicinali più leggeri, ma si è messo assolutamente a disposizione per aiutarla.

LEGGI ANCHE —->La trasformazione di Amber: da 330 a 70 chili, foto incredibili

Si recherà infatti con Liam per andare a parlarle, mentre Steffy è praticamente seguita a vista da Ridge.

La donna è uscita dalla casa delle Logan e si è diretta alla casa sulla scogliere, ma Ridge vuole vederci chiaro.

Steffy gli urla che la deve lasciare in pace e che non vuole nessun aiuto da parte sua, ma ecco arrivare prontamente Liam e Finn.

I due ovviamente cercano di calmarla immediatamente e di come possono risolvere la situazione con i farmaci.

Ma la donna, continua a negare qualsiasi cosa e caccia via tutti dalla sua abitazione, Steffy è in piena crisi d’astinenza e deve iniziare un percorso urgentemente per disintossicarsi.

Ci aspettano quindi altre puntate davvero intense sempre su Canale 5 intorno alle 13.40 circa tutti i giorni.