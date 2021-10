Don Matteo 13 si prospetta particolarmente intenso e ricco di colpi di scena. E’ stato uno degli attori a confermare la trama intricata.

I fan della storica serie sono in fermento e non vedo l’ora di poter vedere le nuove puntate della tredicesima stagione di Don Matteo. L’iconica fiction che per un’era ha visto protagonista Terence Hill, quest’anno lascerà spazio alla new entri interpretata da Raoul Bova.

L’addio dell’incredibile Don Matteo ha commosso tutti i fan e i telespettatori italiani, eppure – nonostante già questo evento rappresenti un vero colpo di scena – sembra che la trama di Don Matteo 13 sia molto più fitta ed intensa di quanto si pensi. E’ stato proprio uno dei protagonisti a confermarlo. Scopriamo insieme i dettagli.

Don Matteo 13 – Ci aspetta una trama spettacolare

Ci ha pensato Maurizio Lastrico – attore che nella serie interpreta il PM Marco Nardi – a scaturire ulteriore curiosità nella mente dei fan della serie. Egli infatti, ha confermato che la trama sarà particolarmente intrigante e ricca di colpi di scena. L’aspetto che più ha fatto discutere, sarebbe relativo alla storia d’amore del suo personaggio con il capitano dei carabinieri Anna Olivieri – interpretata da Maria Chiara Giannetta.

Sono stati molti infatti ad aver fatto domande su un presunto riavvicinamento tra i due personaggi, eppure Lastrico non ha proferito parola, lasciandoci tutti in questo dubbio amletico. Alcuni credono addirittura che Nardi sarà coinvolto in un’altra storia d’amore, eppure niente è stato confermato dal diretto interessato.

Fatto sta, che Maurizio Lastrico ha detto una breve frase, la quale però ha scaturito un certo effetto nei cuori dei fan di Don Matteo: “La storia si fa intricata”. Maurizio Lastrico ha così sentenziato e i suoi followers sono rimasti letteralmente senza parole. A chi si riferirà l’iconico attore della serie? Al suo personaggio oppure alla new entry interpretata da Bova. Per scoprire quali intrighi e colpi di scena hanno riservato per noi gli autori, dobbiamo per forza attendere il debutto assoluto della tredicesima stagione di Don Matteo.