Dalle anticipazioni di Uomini e Donne risulta che la relazione idilliaca di Gemma e Constabile sia già giunta al termine. Ecco perché.

Dalle puntate andate in onda del Trono Over, sembrava che Gemma Galgani avesse finalmente trovato l’amore. L’uomo in questione sarebbe il cavaliere pugliese Constabile, il quale ha dimostrato una genuina galanteria e un forte interesse per la dama torinese. Proprio questa settimana ad esempio, è andata in onda la puntata che ci mostrava una romantica e passionale esterna nei pressi di Castel Sant’Angelo, un incontro che ha emozionato il pubblico in studio e l’opinionista Gianni Sperti.

Eppure, stando alle anticipazioni, sembra che qualcosa sia andato storto negli ultimi giorni e che questo idillio si sia già esaurito. Insomma, a quanto pare Gemma Galgani non riesce proprio a trovare pace con il genere maschile. Che abbia ragione Tina Cipollari a sostenere che la dama torinese sia interessata solo alle telecamere?

Tra Gemma e Constabile è già finita!

L’esterna precedentemente riportata, è ovviamente molto indietro rispetto alle registrazioni del programma, le quali ci permettono di avere un’anteprima di quello che vedremo nei prossimi giorni. L’esterna di Gemma e Constabile, nel cuore di Roma, aveva stupito tutti – soprattutto perché non siamo abituati a vedere un cavaliere che ricambia in modo così passionale la storica dama torinese. L’unica che, nonostante tutto, ha mantenuto lo scetticismo, è stata la storica rivale di Gemma – Tina Cipollari. Dalle anticipazioni, sembra che l’iconica opinionista avesse ragione!

A concludere la storia d’amore, in maniera come al solito tragica, è stato lo stesso cavaliere pugliese, il quale non si è sentito apprezzato da Gemma. Come ormai di consuetudine accade infatti, la Galgani ha lamentato la mancanza di attenzioni e di telefonate. Constabile, dal canto suo, ha dichiarato di aver fatto gesti molto più forti, come proporle viaggi e week-end insieme, attenzioni che la dama ha sempre rifiutato.

Dato l’atteggiamento di Gemma quindi, Constabile ha dovuto – per forza di cose – dare ragione a Tina Cipollari e trovarsi d’accordo sul fatto che la Galgani sia interessata solo ed esclusivamente alle telecamere. Il battibecco è durato parecchio e Maria De Filippi ha chiesto a Gemma di dare una seconda possibilità al cavaliere pugliese. Quest’ultima ha accettato con riluttanza.

Insomma, dal suo debutto negli studi Mediaset, Gemma Galgani è cambiata notevolmente e forse – come sostiene la Cipollari – nel corso della sua permanenza a Uomini e Donne si è affezionata un po’ troppo alla seggiolina rossa.