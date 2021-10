Nicola Porro: Ecco la bellissima moglie, sembra una modella!

Vediamo insieme la bellissima consorte del noto giornalista e presentatore Nicola Porro, che sembra essere una vera e propria modella.

Di loro due insieme ci sono davvero pochissime immagini, ma possiamo capire la bellezza della moglie ugualmente.

Nicola Porro è un noto personaggio televisivo, mentre la moglie sembra non ami apparire in pubblico.

La sua moglie e compagna di vita si chiama Allegra Galimberti, ed anche se ha un profilo social su Instagram, essendo privato non è possibile vedere le immagini che pubblica.

Nicola Porro: Allegra è bellissima

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, si trova nel campo della moda, dove ha anche una grande passione, ma non si hanno informazioni più dettagliate.

Perchè appunto, solamente le persone che lei accetta ne hanno la possibilità, ma un po’ di tempo addietro, Nicola aveva pubblicato una loro bellissima immagine insieme.

Dopo possiamo vedere che ha dei bellissima capelli ricci e biondi, e si mostra con uno smagliante sorriso, che riesce a catturare l’attenzione di chi guarda la foto.

I due sono veramente l’immagine di una bella famiglia insieme, hanno infatti anche due figli, Ferdinando e Violetta, che dovrebbero essere tutti e due minorenni, perchè in una intervista aveva dichiarato che andavano a dormire presto e non vedevano in papà in televisione.

Come sappiamo, Nicola è stato colpito da Coronavirus, ed anche in quei momenti la sua famiglia gli è stata sempre vicina, per quanto fosse possibile.

Anche perchè lo ha preso in una forma abbastanza importante con febbre alta e problemi legati alla difficoltà di respirare, che sono alcuni sintomi quasi tipici di questa epidemia.

Fortunatamente il tutto si è risolto nel migliore dei modi, e dopo il tempo della quarantena è riuscito ad riabbracciare la sua splendida famiglia.

E voi eravate a conoscenza di Allegra, la moglie di Nicola Porro e della sua bellezza da far invidia ad una modella? Siete d’accordo con la scelta di massima riservatezza per questa famiglia?