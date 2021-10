Love is in the air: Salin simula un grave incidente, preoccupando tutti

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo episodio per quanto riguarda l’amata soap opera turca, Love is in the air.

Tutti i giorni, compreso il sabato, abbiamo modo di vedere una interessante nuova puntate per quanto riguarda la soap opera che arriva dalla Turchia.

Ma cosa succederà oggi 23 ottobre? Qualcosa di veramente particolare che non ci saremmo mai pensati di vedere, scopriamolo insieme.

Selin inganna tutti

Come abbiamo avuto modo di vedere nelle scorse puntate, Serkan ha confessato all’amico di essere ancora innamorato della sua Eda, e che ha assolutamente intenzione di lasciare Selin.

La donna però, ha capito che qualcosa non inizia ad andare come lei sperava, e per questo motivo decide di fare qualcosa per poter tenere con se Serkan.

Finge un incidente con la macchina, l’uomo resta sconvolto da quanto è accaduto ed ovviamente non può lasciare Selin proprio adesso quando ha bisogno di lui.

Passerà quindi molto tempo insieme alla sua promessa sposa, ma penserà a come conquistare nuovamente la bella Eda.

Ovviamente, il Bolat è molto geloso del rapporto che c’è tra Eda e Deniz, e decide quindi di organizzare una romanticissima cena per due, con l’aiuto di Melo e Ceren.

La coppia riuscirà quindi a passare qualche momento di tranquillità oppure anche in questo caso ci sarà qualche impedimento che si metterà tra loro?

Molto probabilmente tornerà veramente come prima dell’incidente dove lui ha perso la memoria e poi è stato ingannato da Selin, come si vocifera da giorni sul web, ma prima ci dovrebbe essere ancora qualche imprevisto che ci lascerà senza parole.

Sempre da una idea partita da Selin per cercare di tenersi stretto il suo amato Serkan, che però non è ricambiato.

Possiamo attendere solamente i prossimi episodi che andranno in onda, sempre dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 16.55.