Quanto sei coraggioso? Quanto sei disposto a rischiare? Fate questo rapido test e troverete la risposta a questo quesito.

Ognuno di noi ha degli ideali in cui crede fermamente ed è proprio per quegli stessi ideali che vale la pena lottare. Questo rapido test ti servirà per capire se sei in grado di difendere la tua opinione, i tuoi ragionamenti e i tuoi valori, ma – soprattutto – quanto sei disposto a rischiare per essi. Osserva l’immagine e scegli una delle maschere.

Test psicologico – Scegli la maschera

Veniamo al dunque: se hai scelto la maschera numero 1, non solo non hai molta voglia di rischiare, ma tendi anche a non prendere decisioni troppo drastiche. Non sei in grado di mantenere il punto e tendi sempre a prediligere la mediazione. Tuttavia, questo tuo aspetto si rivela un’arma a doppio taglio, in quanto rischi di essere facilmente influenzabile.

Se hai scelto la maschera numero 2, il responso è diametralmente opposto: tu sei disposto a tutto pur di difendere ciò in cui credi e le persone a cui vuoi bene. Per questo motivo agisci di impulso ed istinto: fai di tutto per proteggere ciò che ti è caro, agisci quindi immediatamente, appena avverti il pericolo. Attento però: ricordati sempre che il tuo giudizio può rivelarsi sbagliato, quindi rifletti prima di agire istintivamente.

Se preferisci la maschera numero 3, sei una persona particolarmente dubbiosa. Anche quando qualcuno critica qualcosa in cui credi fermamente, fai fatica a difendere quel tuo ideale. Cominci ad analizzare la situazione in ogni sua sfaccettatura, cercando di giustificare il giudizio altrui. Non aver paura di esprimere la tua opinione! Il tuo giudizio vale tanto quanto quello degli altri.

Se hai scelto la maschera numero 4, sei una persona particolarmente razionale: studi la situazione, i suoi pro e i suoi contro, gli aspetti negativi e gli aspetti positivi e – solo quando hai davvero studiato la situazione – prendi realmente una posizione. In sostanza, sicuramente sei una persona che lotta, ma solo quando ne vale davvero la pena.

Arriviamo alla maschera numero 5: sicuramente non agisci di impulso, tendi a tenere il punto solo quando lo ritieni davvero necessario. In genere, rimani sulle tue, non ami molto discutere e imporre la tua opinione. Solo quando effettivamente è necessario che tu apra bocca lo fai. A quel punto, difendi il tuo ideale con convinzione e coraggio.

Infine, se hai scelto la maschera numero 6, sei una persona che preferisce che gli altri parlino al posto tuo. Hai degli ideali, ma sei anche particolarmente fragile e hai bisogno di aiuto per difenderli. Non sei quindi totalmente autonomo, sicuramente ti influenzano negativamente delle ferite passate; c’è qualcosa che ti blocca. Non aver paura di esprimere ciò che pensi! Sii te stesso senza pregiudizi!