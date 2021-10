Belen e Antonino, la crisi dopo la nascita della loro prima figlia? Ecco la verità del rapporto tra la showgirl argentina e l’hair stylist.

Da diversi anni sotto i riflettori del nostro mondo dello spettacolo, Belen Rodriguez è stata spessissimo al centro di voci di gossip per le sue relazioni. Prima i vari flirt con diversi uomini, tra cui Borriello e Corona, poi la storia con De Martino (seguita a diversi flirt) e la vicenda Emma, per poi frequentare altri e ritornare da De Martino nel 2019.

Insomma, una vita sentimentale piuttosto agitata quella della showgirl argentina, che sembra aver trovato una stabilità grazie ad Antonino Spinalbanese, hair stylist più giovane di lei conosciuto nel 2020 e con cui, da pochi mesi, ha avuto anche una figlia, la piccola Luna Marì.

A dispetto di quanto detto in precedenti interviste, sembra che ora tra i due ci sia una grande crisi, nonostante la famiglia formata insieme; ecco la verità che emerge sul rapporto fra i due.

Belen e Antonino, la crisi: la verità sul loro rapporto

Ospite a Verissimo circa un mese fa, Belen ha avuto modo di parlare a tutto tondo del suo rapporto con Antonino, nonché dell’esperienza di diventare mamma per la seconda volta (dopo Santiago, avuto con De Martino).

La showgirl, durante la trasmissione, ha speso parole al miele per il compagno, nonostante abbia sottolineato alcuni problemi relativi alla differenza d’età; addirittura, l’argentina aveva concluso con uno “staremo insieme per sempre” che poco ha convinto alcuni fan.

Stando a quanto riportato da due esperti di gossip, Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli, sulla pagina Instagram “Investigatore social” gestita da Rosica, la coppia sarebbe al momento nel bel mezzo di una “crisi nera” di cui presto si saprà di più.

Non vengono dunque diffusi i dettagli delle problematiche fra Belen e Antonino, che rimangono ancora oscuri; i due però promettono delle novità, augurandosi che la crisi della coppia possa rientrare e tutto risolversi per il meglio.

In questi ultimi tempi, i fan più attenti avranno notato una totale assenza di foto dei due insieme sui social, che a quanto pare ormai sono diventati una cartina al tornasole per l’andamento di una relazione (almeno per chi la vede dall’esterno).

Dal canto suo, Belen è invece molto attiva e in quest’ultimo periodo, oltre ad essere impegnata per la nuova campagna promozionale del suo marchio di moda (e della sorella Cecilia), Me-Fui, ha postato diverse foto che la mostrano più sensuale che mai.

Inoltre, di recente è arrivata una storia dove si legge solamente l’affermazione “Usa l’amore come un ponte. Buonanotte”, probabilmente riferito alla particolare situazione sentimentale che sta vivendo. I due riusciranno a chiarirsi, o ci sarà rottura totale?