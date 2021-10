Tina Cipollari ancora una volta contro Gemma Galgani, ma questa volta c’è la resa dei conti: incredibile caos in studio – VIDEO.

Chi segue da diversi anni il dating show di Maria De Filippi sa bene dell’eterno antagonismo fra Tina Cipollari e Gemma Galgani, protagoniste indiscusse (in maniera diversa) del programma di Canale 5.

Da diversi anni ormai, Gemma fa parte in pianta stabile del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, mentre Tina, opinionista, è una delle colonne portanti del programma da vent’anni.

La Cipollari ha sempre criticato la dama torinese, tornata di nuovo al centro della scena prima per essersi rifatta il seno (una scelta che ha scatenato l’ironia di Tina, sempre pronta ad “aggiornare” la sua “Gemma mummia”) poi, al momento, per l’improvviso colpo di fulmine con Costabile; la recente puntata ha però visto la resa dei conti fra le due.

Uomini e Donne, resa dei conti fra Tina e Gemma

Dopo un inizio in sordina, Gemma è tornata al centro dello studio e così Tina ha ritirato fuori il guanto di sfida e cominciato a prendere di mira la dama torinese, generando anche diverse gag in studio.

Solo qualche puntata fa infatti, la Cipollari si era letteralmente sdraiata sulle scale che portano allo studio, cercando di impedire l’ingresso di un signore arrivato al programma per Gemma; questa volta però, ha fatto di peggio.

Nell’ultima puntata del programma, abbiamo visto varie dame impegnate nella sfilata a tema seduzione; la più sorprendente è stata proprio Gemma, che ha deciso di improvvisarsi ragazza dell’autolavaggio e, con camicia e tacchi, si è presentata in studio con tanto di spugna pronta a lavare una 500.

Il “sexy car wash” non è andato giù alla Cipollari, che come al solito ha aspramente criticato Gemma sottolineando come, secondo lei, non abbia avuto un briciolo di sensualità. Ma non è finita qui.

Come detto, in studio Gemma ha portato secchio e spugna, e Tina ha così deciso di usarli contro di lei; dopo vari battibecchi, è sbucata da dietro le quinte alle spalle della dama riversandole addosso il secchio d’acqua. Nemmeno la De Filippi è riuscita a fermare l’opinionista, nonostante abbia provato ad avvertire la dama. QUI PER IL VIDEO.

Leggi anche –> Gerry Scotti confessa sulla malattia: “Ho visto in faccia la gravità della situazione”

La reazione di Gemma è stata stizzita, come sempre: “Ma non sei normale! Ora qui si scivola e io faccio la figura della papera” ha esclamato la Galgani, infastidita ancora una volta dall’opinionista ma felice per la sua attuale frequentazione con Costabile, che potrebbe finalmente portarla fuori dal programma.

Leggi anche –> Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: si prendono in giro per un motivo preciso!

La dama torinese avrà finalmente trovato l’amore? E, soprattutto, ci sarà prima o poi (magari proprio in concomitanza con la sua uscita dal programma) un abbraccio in segno di pace con Tina? La speranza è l’ultima a morire.