Caterina Balivo si mostra con un vestito micro e una profondissima scollatura, sembrando proprio una dea; la conduttrice incantevole.

Il fascino della Balivo è veramente senza tempo. Classe ’80, la conduttrice napoletana ha da poco superato i quarant’anni, godendosi pienamente la sua maturità come donna e come personaggio del mondo dello spettacolo.

La sua è una carriera legata sin da subito alla Rai, e che ha permesso a tutti di far conoscere la sua incredibile bellezza; dopo gli esordi come modella e la partecipazione, nel ’99, a Miss Italia (dove si classifica al terzo posto, sfoggiando quella bellezza mediterranea che le è sempre appartenuta) la Balivo ha esordito come valletta di Fabrizio Frizzi in Scommettiamo che…? , nel ‘2000.

Da lì in poi, appunto, una lunga carriera passata alla Rai che l’ha vista, nel corso degli anni, condurre programmi come fino alla conduzione di programmi come Unomattina, Festa Italiana, Detto fatto e, di recente, Vieni da me. Competenza e passione l’hanno sempre contraddistinta, ma i telespettatori continuano ad amarla anche per l’incredibile sensualità.

Caterina Balivo, il vestito è microscopico e la scollatura profondissima: una vera e propria dea elegante

Sempre elegante e mai volgare, la Balivo ha avuto più volte l’occasione di mostrare sui social, oltre ai suoi lineamenti dai colori scuri ma comunque delicati, il suo corpo atletico.

Questa volta, la conduttrice ha voluto postare sul suo profilo Instagram alcuni scatti direttamente da una serata di gala, organizzato da Franciacorta (noto vino della zona) a Palazzo Clerici, nel pieno della vecchia Milano.

I dettagli emergono dalla didascalia postata, con la conduttrice rimasta incantata anche dagli affreschi di Giambattista Tiepolo: “Entrare nella stanza affrescata da Giambattista Tiepolo è sempre un tuffo al cuore” si legge.

La Balivo si è presentata con un vestito in paillettes dorato, sbrilluccicante come non mai; molto corto, l’abito dà ampio spazio alle lunghe gambe della conduttrice, slanciata anche dalla scarpa col tacco, e offre una visuale sul suo décollété con l’ampia scollatura.

Per i particolari effetti del vestito, nonché per il suo corpo da ex-modella, la Balivo elegante si mostra come una vera e propria dea; tantissimi i like al post, così come i commenti, tra cui spicca anche quello di Sandra Milo.

“Difficile eguagliarti…il tuo sfavillante abito dorato ti rende ancor più bella e luminosa. Ti sta d’incanto” scrive l’attrice 88enne, elogiando lo splendore della Balivo. Vista la foto, difficile trovare qualcuno che non concordi con la Milo.