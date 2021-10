Nuovo risvolto per la coppia Sossio-Ursula: sembra che i due , dopo mesi di guerra mediatica, si siano riavvicinati inspiegabilmente.

Sembra che Sossio Aruta e Ursula Bennardo ci abbiano preso gusto a rimanere al centro dell’attenzione mediatica. Qualche settimana fa, la coppia aveva annunciato la separazione e, a seguito di ciò, i due ex partecipanti del Trono Over avevano iniziato una vera e propria guerra social. Sossio e Ursula se ne sono dette di cotte e di crude, ma niente sconvolse particolarmente il mondo del web.

Molti infatti immaginavano che, prima o poi, questo momento sarebbe arrivato, anche perché tutte le volte che venivano invitati in trasmissione, Sossio e Ursula lamentavano di continue liti e i telespettatori del programma non avevano avvertito un grande sintonia.

Tuttavia, sembra che nelle ultime ore la situazione abbia preso un risvolto inaspettato: i due si sono ritrovati, più uniti che mai, in occasione di un momento molto speciale.

Tutto è bene quel che finisce bene?

Proprio ieri, l’ex dama e l’ex cavaliere del Trono Over hanno pubblicato un dolce scatto di famiglia, post che aveva come didascalia delle profonde parole d’amore: “Uniti, speriamo per sempre”. Questo rappresenta quindi un risvolto inaspettato per la coppia che, in poche settimane, ha fatto e disfatto in modo completamente arbitrario.

Inoltre, nelle ultime ore, è arrivata anche una segnalazione gravissima riguardo Sossio e Ursula: Amedeo Venza – noto influencer – ha rivelato di aver scoperto che la notizia della rottura era una strategia attuata dalla coppia per fare scalpore. Come se non bastasse, l’influencer ha anche sottolineato che, a seguito della presunta separazione, i due hanno cominciato a chiedere soldi per le sponsorizzazioni.

Insomma, di acqua sotto questo ponte pericolante ce n’è parecchia e neanche l’intervento della redazione di Uomini e Donne, la quale ha difeso la coppia, è servita per convincere tutto il pubblico della loro veridicità. Fatto sta, che nelle ultime ore, i due si sono riuniti per festeggiare il secondo compleanno per la piccola Bianca. Sembra quindi che tra Sossio e Ursula sia tornato il sereno, speriamo per sempre.