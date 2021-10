U&D, a sorpresa un altro tronista ha effettuato la sua scelta facendo emozionare in maniera evidente tutti quanti in studio: la situazione.

Il bello del dating show è che delle volte, anche in anticipo rispetto ai tempi, riesce a sorprendere ed emozionare. Tra discussioni e polemiche, alla fine a trionfare è sempre l’amore e il momento della scelta è uno tra i più attesi di tutto il programma.

Considerando il funzionamento del programma di Maria De Filippi però, non ci si aspetta quasi mai che una scelta possa arrivare così presto, a poco più di un mese dall’inizio delle puntate: il tronista però a sorpreso tutti regalando forti emozioni in studio.

U&D, il tronista sceglie e fa emozionare tutti quanti in studio

La notizia della scelta arriva proprio dalle anticipazioni che giungono dalle riprese recentemente effettuate per il programma. A quanto pare, il tronista Matteo Fioravanti ha scelto la sua corteggiatrice ed è pronto ad iniziare con lei una storia d’amore.

L’emozionante evento sarebbe accaduto durante la registrazione della scorsa domenica; il tronista ha deciso di concludere il suo breve percorso all’interno del dating show scegliendo con decisione una delle dame.

La scelta ha preso tutti alla sprovvista, considerando come né Maria De Filippi, né Gianni e Tina nè tanto meno tutti gli spettatori siano abituati a vedere un tronista fare la sua scelta dopo poco più di un mese di presenza nel programma.

Tra lo stupore generale, è stata però registrata la nuova puntata, durante la quale Matteo ha scelto come sua partner Noemi Baratto; subito dopo la precedente esterna con la ragazza, nella quale pare si sia anche commosso, il tronista aveva già eliminato le altre sue due corteggiatrici, Francesca e Valentina.

A questo punto, in studio entra una delle autrici del programma, Raffalla Mennoia, per presentare e pubblicizzare l’uscita del suo nuovo libro; guardando l’esterna di Matteo e Noemi, la stessa Mennoia suggerisce al tronista di anticipare la sua scelta, sottolineando come siano evidenti i suoi sentimenti.

Cogliendo al volo il suggerimento, schietto e impulsivo come sempre, Matteo sceglie quindi Noemi e decide di vivere con lei una storia d’amore lontana dalle telecamere; un lieto fine inaspettato quanto dolce, che lascia però scoperto il trono molto tempo prima del previsto.

La redazione deve inoltre far fronte al problema che si è creato con Joele Milan, tronista allontanato dal programma; al momento, resterebbero quindi come troniste solamente Roberta e Andrea Nicole, e non è escluso che la redazione possa pensare all’aggiunta di un nuovo tronista.