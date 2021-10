Il noto attore, iconico per aver interpretato il Commissario Montalbano, vive in una casa incredibilmente lussuosa.

Luca Zingaretti è conosciuto prevalentemente per la sua storica interpretazione del Commissario Montalbano, serie tv ispirata ai libri dell’incredibile Camilleri. L’attore, oltre ad aver conquistato un grande successo dal punto di vista professionale, ha avuto fortuna anche dal punto di vista sentimentale: è legato sentimentalmente alla collega Luisa Ranieri, con la quale è convolato a nozze nel 2012. Dal loro profondo amore sono nate due splendide bimbe: Emma nel 2011 e Bianca nel 2015 – i due si fidanzarono nel 2005 per poi sposarsi in seguito.

Zingaretti vive insieme alla sua bellissima famiglia nella capitale: possiede un bellissimo ed elegante appartamento nel cuore di Roma. Ebbene, curiosiamo un po’ nel nido d’amore del fratello dell’ex Segretario del PD. Ecco alcuni dettagli dell’appartamento di Luca Zingaretti.

Luca Zingaretti, ecco dove vive il noto attore

Come abbiamo spiegato precedentemente, l’iconico commissario vive a Roma insieme all’attrice Luisa Ranieri e alle due figlie – Emma e Bianca. L’appartamento risulta molto elegante e lussuoso, per nulla pacchiano. Anzi, il mobilio e i colori utilizzati danno alle stanze un vero e proprio tocco di classe. Nel soggiorno è presente un ambio divano ed elementi di arredamento molto semplici. I colori utilizzati oscillano tra i toni del grigio fumo, al bianco fino ad arrivare al beige, il tutto in una perfetta armonia.

Il pavimento dell’intera casa è rivestito da un parquet in legno chiaro, perfettamente in linea con lo stile e con i colori dei mobili. Insomma, l’arredamento e la disposizione della casa rilevano un ottimo gusto per il design. Che ci sia lo zampino esclusivo della bellissima Luisa Ranieri?

I medesimi colori si ritrovano anche nella camera padronale: ampio letto sui toni del grigio, messo in risalto dal contrasto con il parquet chiaro che si trova in tutta la casa. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno dimostrato di avere le idee ben chiari su come costruire il loro nido d’amore. La casa degli attori risulta elegante, fine e signorile.