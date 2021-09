Luca Zingaretti in lutto insieme a tutta la sua famiglia per la morte del padre: il terribile dolore che sta affrontando il noto attore.

Il noto attore Luca Zingaretti sta purtroppo attraversando un lutto che, ogni persona, si augura possa arrivare il più tardi possibile ma per cui non si è mai pronti.

Attore regista italiano, Luca è il fratello maggiore di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico fino allo scorso marzo; dopo una gioventù passata come militante del Partito Comunista e una carriera tentata come calciatore (venne preso a diciassette anni dal Rimini) Luca si dedica però totalmente alla recitazione.

Gran parte dei suoi successi sono stati condivisi col padre, recentemente scomparso; i fratelli Zingaretti e tutto il resto della famiglia sono quindi tristemente in lutto.

Luca Zingaretti, morto il padre dell’attore

Ad annunciare la morte del padre Aquilino lo stesso attore tramite Instagram, che ha voluto ricordare il genitore dedicandogli alcune parole. “Stamattina nostro padre se ne è andato” le parole d’esordio di Luca, che poi sottolinea come, nella sua vita, Aquilino sia stato “un papà magnifico e un uomo speciale”.

“A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi” conclude l’attore, riferendosi a sua madre Emma Di Capua, scomparsa ormai quasi un anno fa. Ai due fratelli la mamma Emma ha trasmesso tanto coraggio, essendo sfuggita ai campi di concentramento all’età di soli sette anni, al contrario di gran parte della sua famiglia.

Lontano dai riflettori, Aquilino ha lavorato per gran parte della sua vita come funzionario di banca, stesso lavoro che fa la figlia Angela; i suoi due figli hanno invece deciso di dedicarsi ad altro, coltivando comunque col padre un bellissimo rapporto.

Tutta la famiglia Zingaretti è sempre stata molto unita e, in diverse interviste, lo stesso Luca ha raccontato come sia stato suo padre a trasmettergli (così come a Nicola) la passione per la Storia, parlandone come un vero e proprio “professore”.

Noto per il suo ruolo nella storica serie Rai Il commissario Montalbano, Luca si sta in questi ultimi anni anche dedicando alla regia, sperimentandosi dietro la cinepresa proprio in alcuni episodi della serie (dopo il documentario Gulu del 2000). Ancora una volta, ne siamo certi, molti dei suoi successi li dedicherà al padre e, ovviamente, anche alla madre.