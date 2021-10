Famoso produttore vinicolo, D’Alema possiede dei vini molto cari. Sapete quanto costano i suoi? Il prezzo è impensabile

Si sente spesso parlare di personaggi famosi che, ad un certo punto della loro carriera iniziano a coltivare la passione per i vini. In Italia questa tendenza è molto accentuata e ci sono tantissimi personaggi a cui possiamo fare riferimento.

Tra questi c’è sicuramente Massimo D’Alema, ex leader della Sinistra italiana che, ad un certo punto della sua carriera, ha deciso di accompagnare alla sua passione per la politica quella per i vini. Ma sapete quanto costano i vini che produce?

Massimo D’Alema, ecco quanto costano i suoi vini

Massimo D’Alema è un politico romano classe 1949. Leader di spicco del Partito Comunista Italiano è stato una delle figure chiave della Sinistra negli anni ‘80/90. Ex Presidente del Consiglio dal 1998 al 2000, Massimo D’Alema non ha mai nascosto la sua passione per i vini.

L’ex leader dei DS produce vini molto pregiati, tra cui il famoso “NarnOt”, un nome che mette insieme i nomi dei paesi Narni e Otricoli, con il quale ha vinto i 5 grappoli nel 2014. L’azienda di D’Alema, “La Madeleine” ha una produzione di circa 45 mila bottiglie l’anno.

Il terreno con da cui Massimo D’Alema produce i suoi vini è di circa quindici ettari, acquistati nel 2008, di cui 6 e mezzo impegnati solo con il vigneto. Un’azienda nata grazie ai cospicui fondi della Comunità europea (circa 57mila euro) a cui il politico è riuscito ad avere accesso.

Purtroppo l’azienda di D’Alema non è visitabile, ma i suoi vini sono acquistabili. Vi siete mai chieste quanto costano i suoi vini? L’acquisto può essere effettuato tramite il sito online aziendale e l’ordine minimo non può essere inferiore ai 250 euro.

I prezzi sono i più disparati: 9.50€ per il Cabernet Franc “Sfide”, 17.50€ per il Nerosè e i vini più costosi sono il NarnOt (Cabernet Franc), con un costo di 29€e il Pinot Nero che può essere acquistabile per il prezzo di 33.50€.