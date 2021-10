Ilary Blasi è l’amore indiscusso di Francesco Totti, e prima di lei c’è stata solamente Maria nel cuore del calciatore: ecco chi è.

Amatissimi dal pubblico, Francesco e Ilary sono ormai da tantissimi anni una coppia solida e innamorata del mondo dello spettacolo; simpatia e semplicità sono i punti cardine su cui si basa il loro amore, come si vede spesso anche in televisione.

I due non hanno di certo bisogno di presentazioni: showgirl e conduttrice lei, campione indiscusso del Calcio italiano e simbolo della Roma lui; i due sono praticamente cresciuti insieme e, marito e moglie dal 2005, hanno oggi tre figli e sono più innamorati che mai.

Ma come spesso succede, prima del “grande amore” ci sono altre storie: sapete chi è l’ex di Francesco Totti, la donna padrona del cuore del calciatore prima che Ilary Blasi svettasse su tutte? Ecco chi è, un volto noto del mondo dello spettacolo.

Ilary Blasi, chi prima di lei nel cuore di Francesco Totti? Ecco la donna che ha preceduto la conduttrice

In rampa di lancio per tutti gli anni ’90, Francesco è passato dall’essere un giovane predestinato a un punto fermo della Roma, nonché della nazionale italiana. Diventando sempre di più un calciatore affermato, Totti (nonostante la semplicità e riservatezza che lo hanno sempre contraddistinto) è finito al centro di varie voci di gossip.

D’altronde, anche una volta stabilmente impegnato con Ilary è finito al centro della scena col presunto flirt con Flavia Vento, mai confermato e sempre smentito dal calciatore.

Prima di conoscere la Blasi però, verso la fine degli anni ’90 Totti ha avuto una relazionepubblica con la nota showgirl e ballerina Rai Maria Mazza, un nome che non è di certo nuovo al pubblico.

Classe ’75 (più grandei quindi di un anno di Totti) oltre ad essere una showgirl, e un’attrice Maria è stata anche una modella; ai tempi della relazione con l’ex-capitano della Roma, si destreggiava con successo come ballerina in programmi Rai come Scirocco e Domenica In.

Dotata di un fascino mediterraneo e di un corpo giunonico, la Mazza ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, arrivando anche terza a Miss Italia nel ’96; a inizio degli anni ‘2000 poi, in concomitanza con la carriera da ballerina, arriva poi il successo anche come attrice, recitando in pellicole come Stregati dalla luna, Un amore perfetto e poi Ti lascio perché ti amo troppo.

Ma nonostante gli anni passati dalla relazione con Totti, a 45 anni Maria non soltanto è ancora bellissima e capace di ammaliare chiunque, ma è protagonista in tv con Avanti un altro!, programma di Paolo Bonolis nel quale veste i panni de “la dottoressa” (ruolo ricoperto dal 2012 al 2015, e poi dal 2018 ad oggi).

Quanto alla sua vita sentimentale invece, così come Francesco, è felicemente impegnata dal 2013 con Amedeo Quagliata, a cui nel 2014 donato una figlia; entrambi felici, sia Francesco che Maria guarderanno al passato con affetto, senza però avere troppi rimpianti.