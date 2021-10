Le condizioni igieniche all’interno della casa peggiorano di giorno in giorno. Il GFVip comincia a pensare ad un’eventuale disinfestazione.

A quanto pare, i vipponi della sesta edizione del Grande Fratello Vip non sono particolarmente abituati alla cura della casa. Le condizioni igieniche peggiorano di giorno in giorno e la sporcizia che alberga in ogni stanza, ha causato la comparsa di topi e scarafaggi. La situazione è talmente grave che sembra che la produzione abbia deciso di attuare una vera e propria disinfestazione.

Insomma, forse i vip di questa sesta edizione sono abituati ad avere a casa la domestica, ma anche nelle passate stagioni i partecipanti hanno mostrato di voler fare qualche piccolo sacrificio: abbiamo visto Stefania Orlando passare l’aspirapolvere o Tommaso Zorzi pulire i piatti, ma – in questa edizione – sembra che i piatti siano destinati a rimanere nel lavello.

Scarafaggi e Topi al GFVip

La casa del GFVip viene totalmente abbandonata a se stessa: nessuno dei vip sembra che abbia intenzione di occuparsi delle faccende domestiche e le scarse condizioni igieniche hanno portato alla comparsa degli scarafaggi e dei topi. Le stesse Manila, Carmen e le tre principesse si sono lamentate della poca collaborazione da parte dei coinquilini ed hanno chiesto un immediato provvedimento.

Inoltre, oltre alla presenza degli scarafaggi, Katia Ricciarelli ha scoperto anche un’invasione di formiche. Gli animali vengono sicuramente attratti prevalentemente dal cibo che rimane nel lavello e sul tavolo. Forse i noti vipponi dovrebbero darsi da fare per vivere più civilmente, in quanto la produzione del Reality Show, se continuano così, sarà costretta ad intervenire con degli esperti del settore. Cosa succederà nei prossimi mesi? Dopo l’invasione di formiche, arriveranno anche le cavallette? Forse Alfonso Signorini dovrebbe rimettere in riga i concorrenti della casa più spiata d’Italia.