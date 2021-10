Costanza Carracciolo mostra tutta la sua bellezza facendosi immortalare sensualissima in giardino con un abito fasciante; l’ex-velina incanta.

Dopo il grande successo ottenuto come velina bionda di Striscia la Notizia (al fianco di Federica Nargi) la Carracciolo sta riorganizzando la sua vita professionale, mentre in quella sentimentale va tutto a gonfie vele.

Siciliana classe ’90, ha frequentando danza sin da bambina e appena conclusi gli studi al liceo classico, ha partecipato (con successo) alla selezione di Striscia per la nuova velina bionda.

Grazie al tg satirico, ha partecipato a diversi programmi, arrivando anche a co-condurre Tiki Taka – Il Calcio è il nostro gioco. Sempre bellissima in qualsiasi sua apparizione in tv (anche ad esempio da concorrente a Pechino Express o Si può fare!), col passare degli anni la sensualità della Carracciolo sembra maturare e lievitare.

Costanza Carracciolo sensuale in giardino con un’abito fasciante

Oltre a vederla spesso in tv grazie alla pubblicità di Acqua e Sapone, Costanza si mostra costantemente sul suo profilo Instagram, dove spesso condivide i video dei suoi allenamenti, che le permettono di avere un fisico sempre tonico.

In questo nuovo scatto, Costanza si mostra in giardino sdraiata sopra ad una scritta 3D che recita “Amore”; coi suoi intramontabili capelli biondi, la Carracciolo sfoggia un abito verde fasciante che lascia scoperta parte del ventre della showgirl e mette in evidenza il décollété.

Più di 10 mila i like alla foto, con tantissimi i commenti che sottolineano quanto Costanza sia meravigliosa; qualcuno scrive anche “stiamo alzando l’asticella”, nella speranza di vedere enfatizzata in nuovi scatti tutta la sensualità dell’ex-velina.

Anche a distanza di anni dalla sua performance come velina, Costanza è ancora capace di ammaliare tutti quanti, proprio come faceva sul bancone di Striscia insieme a Federica.

Il primo a saperlo è Christian “Bobo” Vieri, che proprio con Costanza ha una relazione ormai da diversi anni; alla fine, dopo essere stato con diverse veline (come Elisabetta Canalis e Melissa Satta) la Carracciolo sembra essere quella giusta per lui.

I due si sono sposati nel 2019, dopo aver avuto la prima figlia, Stella, nel 2018; lo scorso anno invece, a marzo 2020, è arrivata la secondogenita, Isabel. Nonostante le critiche del pubblico (che sottolineano la differenza di età tra i due, che si passano 17 anni) Christian e Costanza appaiono felicissimi e si godono la loro famiglia.