Love is in the air: Eda abbandona la città con lui, svelato il mistero!

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi, nel nuovo appuntamento dell’amata soap opera Love is in the air.

Tutti i giorni la soap opera che arriva dalla Turchia e che ha fatto un numero enorme di telespettatori che la seguono con grande passione è proprio Love is in the air.

Ma cerchiamo di capire che cosa succede ad una delle principali protagoniste del programma, nell’appuntamento quotidiano.

LEGGI ANCHE —> U&D Giacomo Czerny contro Martina “hai rotto….”

Iniziamo con il dire che il bel Engin, aveva capito a causa di varie incomprensioni, che la Piril fosse in dolce attesa, e ora l’idea di diventare genitore lo interessa in modo particolare, e vorrebbe che anche la compagna sia dello stesso parere.

Eda che succede?

Con l’aiuto di Serkan, Engin prova a convincere la sua amata utilizzando la psicologia al contrario, ovvero farà finta che non è interessato a diventare genitore.

Erdam, nel mentre, si reca da Ayfer e Melek per riscuotere la scommessa che ha vinto in modo anche abbastanza facile contro Melo e Leyla.

Eda, dopo che si è addormentate nel letto di Serkan, ed è stata trattata male da quello che era il suo promosso sposo, Serkan, si recherà in vacanza con Deniz.

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo: svelato il segreto per essere come lei

La bella ragazza accetta, ma chiede che vadano con loro anche Ceren e Ferit, il gruppetto di 4 amici lascia Instambul, ma non immaginano che non saranno assolutamente soli.

Arrivati nel luogo prescelto per questa mini vacanza, scoprono che anche Serkan e Selin si trovano nello stesso posto!

Sembra una casualità incredibile, ma dietro a tutto questo invece c’è Aydan che ha convinto Selin senza dirle la verità.

Chissà adesso che cosa succederà a tutti i ragazzi che si sono incontrati in questo incantevole posto di villeggiatura, se finalmente Eda e Serkan si riuniscono!