Il paradiso delle signore: Adelaide ed il segreto di Ludovica, eccolo!

Vediamo cosa ci attende oggi per la soap opera giunta alla sua sesta stagione, completamente italiana, Il paradiso delle signore.

Ogni giorno possiamo assistere alle intrigatissime vicende che si svolgono presso il grande magazzino del Paradiso delle Signore.

Ma nell’appuntamento di oggi, verrà celato un segreto particolare, vediamo insieme le anticipazioni.

Iniziamo con il dire che Salvatore ha preso una bella sbandata per Anna, e per la sua innata bellezza ed ha deciso quindi di provare a conquistarla.

Adelaide scopre tutto!

Ma la donna, in realtà non sembra molto interessata a Salvatore, anche perchè ancora non è pronta per riaprire il suo cuore.

Deve ancora superare la perdita di Quinto, e soprattutto è tornato a darle fastidio Massimo Riva.

Roberto, però vuole vedere la sua carissima amica felice nuovamente e la spinge ad uscire con Salvatore, anche perchè secondo lui così può lasciare ed abbandonare il passato una volta per tutte.

Ludovica, in questi giorni ha cercato di nascondere a tutti che sta passando una forte crisi finanziaria e che per questo motivo è obbligata a vendere Villa Brancia.

La donna ha fatto l’impossibile per nascondere cosa le stesse succedendo ad Adelaide, ma la contessa è praticamente ovunque.

Quando scopre in che situazione si trova la sua vice al Circolo, diventerà veramente furiosa con lei, per non averle detto nulla.

Potrebbe anche aiutarla, ma ancora non si capisce bene se indietro vuole che termini la sua relazione sentimentale con Marcello.

Ma passiamo adesso ad Ezio, che ritornando al paradiso ha messo in forte crisi Gloria, che ha cercato in tutti i modi di non farsi vedere.

Ha anche scoperto che l’uomo si vuole sposare e per questo motivo, ha trovato una scusa per lasciare il Paradiso, almeno per alcuni giorni ed andare dalla Zia Ernesta.

Il posto della capocommessa, in sua assenza viene preso da Paola, la commessa più esperta che c’è all’interno del Paradiso.

Stefania, nel mentre ha ricevuto la proposta dal parte del padre di trasferirsi a casa sua, accetterà oppure no?

Dobbiamo attendere i prossimi appuntamenti per vedere che cosa succede e come si svilupperanno le varie situazioni.