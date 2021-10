Anna Tatangelo, come essere come la cantante e conduttrice televisiva: svelato il segreto della sua bellezza da lei stessa.

Dopo aver calcato tantissimi palchi e spopolato come cantante, nonché essere arrivata al centro delle cronache di gossip per la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, la Tatangelo si è recentemente rimessa in gioco sperimentandosi come conduttrice.

Al timone di Scene da un matrimonio, Anna dopo la prima puntata non ha di certo sfigurato (nonostante il programma Mediaset sia stato criticatissimo dal pubblico); la Tatangelo ha incantato nuovamente tutti, con la sua predisposizione, la sua bravura e la sua infinita bellezza.

Ma qual è il segreto dietro a un fascino irresistibile come quello della laziale, da sempre ammirata oltre che per la sua voce anche per le sue forme? A svelarlo la cantante stessa.

Anna Tatangelo, come essere come lei: il segreto dietro alla bellezza della cantante

Dopo averla vista giovanissima (appena adolescente) sul palco dell’Ariston, il pubblico ha potuto apprezzare anno dopo anno la crescita di Anna come donna e come artista.

Da sempre, sul palco porta oltre che tanta bravura anche tanta sensualità, data da un viso angelico e da un corpo statuario, sempre in perfetto allenamento; grande merito sicuramente alla natura, così come anche alla chirurgia estetica (la Tatangelo non ha mai nascosto infatti di aver rifatto il seno, ritenuto prima troppo piccolo) ma oltre a questo c’è un altro segreto.

Per mantenere il fisico scultoreo che mostra continuamente sui social, Anna si prende costantemente cura del suo corpo con una dieta specifica e degli esercizi fisici.

Per avere addominali scolpiti e glutei di marmo, l’ex di D’Alessio segue diversi corsi di digital training di un circuito specifico di palestre; tra quelli che sembra preferire troviamo quello che implica l’uso del kettlebell, un pesetto che riesce a migliorare la capacità cardiovascolare, oltre che la resistenza, la flessibilità e la reattività muscolare, tutte qualità che favoriscono un fisico scolpito.

La cantante non ha mai nascosto di amare la cucina, ma per eccedere in vizi di gola si impegna costantemente nell’allenamento, nonché nel seguire almeno nel quotidiano (escluse eccezioni) una dieta ferrea.

Bilanciando l’alimentazione e cedendo a dolci, paste e via dicendo solo ogni tanto, riesce a non accumulare grasso pur concedendosi ogni tanto qualche sfizio. Insomma, con costanza e allenamento, la Tatangelo sfoggia sempre una forma impeccabile; Mediaset le ha dato una grande occasione ed è probabile che la vedremo sempre più spesso nelle vesti di conduttrice.