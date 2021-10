Lo chef di successo Antonino Cannavacciuolo è sposato da 22 anni con sua moglie Cinzia. Ecco chi è e cosa fa

Simpatico, allegro, buono, ecco chi è Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef più famosi d’Italia. Il giudice di Masterchef Italia è riuscito a conquistare i clienti grazie ai suoi piatti e i telespettatori italiani grazie alla sua bravura e simpatia come giudice televisivo.

Gran parte della sua notorietà è dovuta soprattutto infatti alla sua partecipazione come giudice chef di Masterchef Italia e in tanti altri programmi televisivi. Lo chef napoletano è stato bravissimo a conquistare il pubblico televisivo, ma sapete invece come ha conquistato sua moglie Cinzia?

Antonino Cannavacciuolo: ecco chi è sua moglie Cinzia

Prima di approdare sul piccolo schermo, Antonino Cannavacciuolo era già uno chef affermato. Nella sua carriera, infatti, è riuscito a conquistare ben due stelle Michelin. Oggi lo chef ha numerose attività, tra cui la famosa Villa Crespi e Laqua Resort. Ma la vera conquista di Cannavacciuolo è stata sua moglie Cinzia, ecco chi è.

Cinzia Primatesta è un manager di successo che ha sfondato nel campo della ristorazione. Nata nel 1977 a Omegna è cresciuta fin da piccola nel mondo dell’imprenditoria dell’hotellerie. La ristorazione infatti è stata da sempre la sua vita e oggi collabora con suo marito.

I due si conoscono nel 1995, quando Cannavacciuolo era ancora alle prime armi e lavorava proprio in uno dei ristoranti della famiglia di Cinzia: L’approdo. I due però si innamorano subito e dopo due anni iniziano a girare insieme per l’Italia.

Inizieranno quindi a collaborare e lavorare insieme, fino ad acquistare Villa Crespi, che diventerà negli anni il loro ristorante di punta. Decidono di sposarsi due anni dopo, nel 1999 e proprio in quell’anno riescono ad ottenere la prima e poi la seconda stella Michelin.

Nel 2007 i due hanno i loro primo figlio, la bella Elisa e nel 2012 arriva anche il secondogenito, il piccolo Andrea. Da quello che si apprende la famiglia vive tra il lago d’Orta, terra di origine di Cinzia e in Campania, dove ha le radici Cannavacciuolo.

Infine, vi sveliamo alcune interessanti curiosità su Cinzia Primatesta: la moglie di Cannavacciuolo è vegetariana! sembra un paradosso per una chef, ma a quanto pare è così. Inoltre, Cinzia non fa mai cucinare il marito in casa, in quanto preferisce avere la cucina tutta per sé.