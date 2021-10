Ignazio Moser, in queste ore, ha lanciato un annuncio che sta facendo letteralmente preoccupare i fan circa il suo stato di salute.

Il ventinovenne originario di Trento è noto per appartenere ad una famiglia di famosi ciclisti. Lui stesso prima di diventare un beniamino del piccolo schermo era un ciclista professionista.

Ignazio non è solo uno sportivo, ma grazie alla sua bellezza e al fisico scultoreo è diventato un vero e proprio sex symbol, tanto da conquistare la sorella minore di Belen Rodriguez, Cecilia, che lui chiama affettuosamente “Cechu”, strappandola dalle mani di un altro belloccio, l’ ex tronista Francesco Monte.

Il ragazzo è molto attivo anche nel campo dell’ imprenditoria, attraverso una produzione di vini, che prendono il suo nome, derivanti da vigneti e terre di famiglia. Spesso abbiamo assistito ad eventi mondani in cui i due fidanzatini sponsorizzavano i prodotti “Moser”.

Di recente, però, Ignazio ha lanciato un annuncio tramite le proprie storie di Instagram che ha mandato in panico i fan.

Ignazio e la volontà di prendersi una pausa dai social

Nessuna avvisaglia prima della decisione di allontanarsi dal mondo dei social. Il motivo di questa decisione sarebbe piuttosto serio, o meglio, riguarderebbe motivi di salute, così come scritto in post pubblicato in una storia di Instagram.

In questo, precisamente si legge: “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stando dando noia da ormai parecchi giorni”; poi prosegue: “Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi..”.

Tale messaggio è bastato per scatenare la preoccupazione tra i fan, anche se i più maliziosi insinuano che dietro questa dichiarazione vi sia più un malessere d’ amore che fisico, infatti non è un segreto che la coppia stia attraversando un momento non proprio tranquillo.

Ignazio ha poi concluso il messaggio dicendo: “Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati.” Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori sviluppi augurandoci che il bel ciclista torni presto in forma.