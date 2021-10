U&D, l’ex-tronista Giacomo Czerny contro la fidanzata Martina, che lo ha corteggiato al programma di Uomini e Donne; “Hai rotto..”, la verità.

La nuova edizione di Uomini e Donne procede come ci si aspettava già da prima che iniziasse, ovvero con tante frequentazioni, liti e colpi di scena; il dating show di Maria De Filippi, nel corso degli anni, ha formato tantissime coppie che vengono tutt’oggi seguite con interesse da tutti i fan.

Tra queste c’è sicuramente quella composta da Giacomo Czerny e Martina Grado, recentemente usciti insieme dal programma; l’ex-tronista e l’ex-corteggiatrice sono seguitissimi sui social e ora hanno reso tutti i loro follower protagonisti di una “litigata”. La verità in merito.

U&D, Giacomo Czerny a Martina: “Hai rotto…” ma lei lo ama tantissimo

I due giovani si mostrano sempre molto affiatati, tanto che dopo solamente pochi mesi di relazione hanno deciso di andare a convivere. Nel quotidiano, Martina scherza spessissimo col suo compagno, pubblicando le sue reazioni sui social.

Questa volta, a far scattare la reazione di Giacomo è stato uno scherzo di Martina che lo ha fatto spaventare e non poco. Dal canto suo Giacomo è sobbalzato dalla paura e ha istintivamente sbottato alla compagna: “Hai rotto le p**le, stavo rispondendo a Samantha Curcio” spiega Giacomo, visibilmente provato.

Ovviamente, si tratta di una reazione “a caldo” a seguito di un grande spavento; lo sa bene anche Martina che, forse sentendosi un po’ in colpa, ha replicato subito al compagno con un “Ti amo” pubblicato insieme alla storia.

In precedenza, Martina aveva invece preso in giro Giacomo per il troppo tempo passato sul suo nuovo telefono; l’ex-tronista, secondo Martina, si è totalmente perso nei video che ha realizzato per spiegare ai suoi follower le funzionalità dello smartphone.

Leggi anche –> Gabriel Garko: tutto sulle sorelle bellissime che nessuno conosce

Tra scherzi e scaramucce, i due appaiono comunque legatissimi e la convivenza sembra procedere per il verso giusto; entrambi si sono infatti mostrati entusiasti al magazine ufficiale del programma, anche se Martina ha nuovamente sottolineato la caratteristica di Giacomo di essere disordinato.

Leggi anche –> Don Matteo: “Terence Hill non lascia” le parole di Frassica stupiscono tutti

Che presto i due possano annunciare le nozze e festeggiarle insieme alla loro “Cupido”, ovvero Maria De Filippi? Tropo presto per dirlo, ma i due sono felicissimi insieme e, come abbiamo visto, si divertono anche tanto.