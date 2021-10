Il sex symbol, Gabriel Garko è cresciuto circondato dall’ amore di tre donne, oltre a quello della madre: le sorelle Nadia, Sonia e Laura.

I quattro fratelli sono frutto di un mix esplosivo: il padre di Gabriel, Claudio Garko, vantava origini venete, mentre la madre, Isabella Garchio siciliane. Ma oltre a tanta bellezza c’ è un legame speciale che unisce i fratelli.

In particolare, le sorelle hanno voluto fare una sorpresa all’ unico fratello maschio, presentandosi all’ intervista di Verissimo, il programma condotto dalla brava Silvia Toffanin, con una lettera dedicata.

In questa, che l’ attore ha letto durante la puntata, le sorelle ripercorrono aneddoti divertenti, ma allo stesso tempo toccanti dell’ infanzia in casa Oliviero, come ad esempio quello riguardante Garko che a 9 mesi già camminava e che per questo era stato soprannominato dal nonno “Carnera”, come il pugile.

Ma oltre il forte legame che lega la famiglia e soprattutto i fratelli, ciò che ha colpito è la somiglianza di Gabriel con una delle sorelle, o meglio con la più piccola, Laura.

L’ incredibile somiglianza tra Garko e Laura

Gabriel è senza dubbio uno degli attori più affascinanti e popolari del piccolo e grande schermo. Attraverso i personaggi da lui interpretati ha fatto innamorare il pubblico femminile che non è rimasta indifferente all’ intensità del suo sguardo.

Uno sguardo che probabilmente fa parte del patrimonio genetico della famiglia dato che anche la sorella Laura, più piccola di sei anni sembra averlo. Il pubblico, infatti, ha fatto notare la grande somiglianza tra i due fratelli.

Di Laura non si sa molto, a parte che conduce una vita lontana dai riflettori, e che di mestiere fa la make-up artist, o meglio la truccatrice professionista specializzata in trucco cinematografico oltre che d’ epoca.

Le sorelle dell’ attore sono tutte molto belle, ma la piccola di casa Oliviero, ricorda molto Garko, quanto ai lineamenti e ai colori anche se lei ha preferito condurre una vita molto più riservata rispetto a quella del fratello che scelto la via della notorietà.