Una vita: notiziacce per Servante, ecco cosa accade

Vediamo meglio insieme che cosa ci attende nella nostra bella cittadina di Acacias per quanto riguarda la soap opera Una Vita.

Anche oggi possiamo assistere ad un nuovo interessante e molto intrigante appuntamento per quanto riguarda la soap opera che arriva dalla Spagna, ovvero Una Vita.

Cerchiamo di capire quali intrighi ed avventure potremmo vedere sul piccolo schermo in modo particolare per Servante.

LEGGI ANCHE —> Love is in the air: Eda abbandona la città con lui, svelato il mistero!

Iniziamo con il dire che non è un ottimo momento per quanto riguarda Servante e Fabiana, perchè si sono dedicati al massimo del loro potenziale per vincere il premio delle pensioni, per vincere un bel po’ di soldi.

Servante e Fabiana tristi per l’accaduto

Hanno infatti dovuto fingere di essere realmente marito e moglie, e di avere dei figli, cosa che non è assolutamente vero per quanto riguarda l’ex domestica ed il portinaio.

Ma anche con tutto l’impegno che hanno messo nella cosa non sono riusciti nel loro intento, ovvero non hanno vinto il concorso delle nazioni.

Servante, era sicuro che il giudice in incognito fosse un’ospite della sua struttura e lo ha servito in modo quasi morboso, dimenticandosi spesso anche degli altri avventori.

LEGGI ANCHE —> U&D Giacomo Czerny contro Martina “hai rotto….”

In realtà, questa persona era un ladro, che prima ha rubato le casse della pensione e poi è scappato in pochissimo tempo.

Ovviamente, il giudice in incognito vero, Servante non lo ha riconosciuto e lo ha trattato male, e questo gli ha fatto perdere i soldi che avevano, ma anche quelli che avrebbero potuto vincere con il premio tanto atteso.

Quando viene comunicato che non hanno vinto il premio, si intristiscono tutti, ma hanno vinto però quello come famiglia più divertente.

Riusciranno a consolarsi dall’accaduto? Possiamo solamente attendere le prossime puntate in onda sempre alle 14.10 su Cannale 5 per vedere come si evolve la situazione.