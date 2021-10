Un noto partecipante di U&D, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato un momento molto difficile della sua vita.

Da anni ormai, il programma di Uomini e Donne offre a molti ragazzi il trampolino di lancio giusto per l’agognata notorietà sul web. L’ex partecipante di cui parleremo infatti, è un noto influncer ed è conosciuto prevalentemente per aver svolto il ruolo di corteggiatore nel secondo Trono Gay della trasmissione.

All’epoca fu la scelta del tronista Alex Migliorini, i due portarono avanti una profonda relazione per qualche tempo e, successivamente – contrariamente a come accade di solito – decisero di separarsi in modo molto pacifico. Niente a che fare insomma con il primo trono di questo genere, occasione in cui la separazione del tronista e del corteggiatore dell’epoca – Claudio Sona e Mario Serpa – venne accompagnata addirittura da uno scandalo mediatico.

Ma veniamo a noi: stiamo parlando di Alessandro D’Amico. L’ex corteggiatore, il quale deve la sua notorietà proprio agli studi Mediaset, ha raccontato un momento molto doloroso a Verissimo, ospite da Silvia Toffanin.

Alessandro D’Amico dona un rene alla sorella

Sul finire della scorsa puntata di Verissimo, Alessandro D’Amico ha condiviso dei momenti molto difficili con la conduttrice Silvia Toffanin. Prima di tutto, la scomparsa improvvisa della madre: il suo più grande rimpianto a riguardo, è quello di non aver fatto coming out prima che quest’ultima venisse a mancare. Gli sarebbe piaciuto avere una spalla su cui piangere ed una confidente speciale come può essere una mamma, eppure il fato ha voluto un destino diverso per D’Amico.

Nonostante questo, la scomparsa della madre non è l’unico momento difficile che l’ex corteggiatore ha dovuto affrontare: pochi mesi fa ha deciso di donare un rene alla sorella per donarle una nuova vita e darle speranza per il futuro. Anch’essa quindi è stata invitata dalla compagna di Piersilvio Berlusconi a raccontare la sua esperienza, ricevendo moltissimi complimenti dalla conduttrice.

“Ho messo un punto, il giorno del trapianto ho dato via al mio nuovo percorso nella vita. Questo gesto che ho fatto mi ha cambiato completamente. Bellissimo sentirsi così, mi sento come se ho i super poteri” – ha raccontato commosso l’ex corteggiatore. E riguardo alla madre: “A mia mamma non l’ho detto, ai tempi non mi ero ancora esposto. E’ stato un gesto che ho fatto molto più avanti…mi sarebbe piaciuto un suo consiglio”.

Purtroppo Alessandro non ha potuto condividere la sua vera essenza e natura con la sua mamma, ma possiamo dire con tutto il cuore che – se fosse ancora qui – sarebbe incredibilmente fiera del suo gesto e dell’amore che lega i suoi due figli.