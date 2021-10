Arrivano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Adelaide indagherà sulla lettera di Achille. Scoprirà cosa c’è scritto?

Continua il grande successo de Il Paradiso delle Signore. La serie tv italiana è molto apprezzata dai telespettatori che si sono ormai affezionati alla fiction e vogliono sapere di più sulle vicende tormentate dei protagonisti.

Oggi vi mostriamo quindi le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda questa sera, 4 ottobre 2021, su Rai 1. Al centro delle vicende ci sarà Adelaide, sempre più determinata nel voler scoprire il contenuto della lettera che Achille ha inviato a Flora.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide e la lettera di Achille

Arrivano le anticipazioni della puntata del 4 ottobre de Il Paradiso delle Signore, che accompagnano già una novità importante per gli appassionati telespettatori italiani: la puntata, infatti, andrà in onda in via eccezionale alle 14 su Rai 1.

Continua ad andare per la sua strada Vittorio, consapevole che scegliere Flora non ha scatenato l’entusiasmo di nessuno. Nonostante la scelta non sia stata molto apprezzata, resterà convinto che la sua decisione rappresenterà una grande opportunità per il grande magazzino.

Intanto le vicissitudini di Adelaide continuano, con la bella protagonista che vuole assolutamente scoprire cosa contiene la missiva che tanto la tormenta. Indagherà infatti sul contenuto della lettera che Achille ha lasciato a Flora, cercando di capire cosa le ha scritto.

La Di Sant’Erasmo è infatti convinta che Achille abbia un grosso segreto e che, prima di morire, lo abbia rivelato a sua figlia Flora. Per questo farà di tutto per scoprire cosa c’è dietro e ci metterà tutta sé stessa.

Gloria, intanto, continua a nascondersi da Ezio e ha sempre più difficoltà nel non farsi trovare al Paradiso. Continua a scappare da Colombo, ma per lei è sempre più difficile. In suo soccorso arriverà Armando, che riuscirà in un primo momento a riportarle calma.