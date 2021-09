Brutte notizie per la coppia formata da Quinn ed Eric, un terzo incomodo inclinerà il rapporto tra i coniugi Forrester.

Le anticipazioni americane della nota soap scandalosa, come al solito, non ci prospettano niente di buono: si creerà un nuovo triangolo amoroso, ma questa volta ci entreranno molte più persone. Del resto i fan sfegatati della serie sono perfettamente consapevoli che i personaggi di Beautiful non siano proprio in grado di non ficcare il naso in faccende altrui.

I protagonisti di questo nuovo scandalo indecente saranno Eric, Quinn, Carter, Brooke, Ridge e chi altro? Ebbene, ecco cosa succederà nelle puntate che ci raggiungeranno da oltre oceano. Beautiful lascia sempre i telespettatori con il fiato sospeso.

LEGGI ANCHE —> Beautiful: Bill è contento della decisione di Liam

Un tradimento a cinque…

La anticipazioni dalla CBS ci rivelano che, a quanto pare, sembra si stia mettendo male per la relazione tra il patriarca Forrester e l’affascinante Fuller. Complice della crisi coniugale è il tradimento della designer di gioielli con il giovane avvocato Carter. Quinn verrà scoperta sul fatto dalla ‘femme fatale‘ di Beautiful, Brooke Logan, la quale (ovviamene) non terrà il segreto per sé, ma rivelerà il misfatto al povero Eric.

LEGGI ANCHE —> Beautiful: Steffy è completamente fuori controllo!

Se inizialmente il patriarca Forrester decide di cacciare la Fuller di casa, in seguito avrà un ripensamento, straccerà le carte del divorzio e deciderà di tornare insieme alla donna della sua vita. Sembrava così che tutto si fosse risolto…invece no.

Forrester comunica alla Fuller di avere un grave problema fisico di disfunzione erettile, ma di non voler assolutamente che la moglie rinunci alla passione. Per questo motivo convoca Quinn e l’amante Carter e proporrà loro di condividere il letto.

Se inizialmente Quinn e Carter sono scettici, in seguito cederanno alla passione e accetteranno la proposta di Eric Forrester. Ma come vi avevamo anticipato, in Beautiful non esistono personaggi in grado di farsi gli affari propri: Ridge e Brooke non riusciranno ad accettare il comportamento di Eric e cominceranno ad indagare per capire cosa sta succedendo nella vita del patriarca Forrester.

LEGGI ANCHE —> Beautiful: Eric inganna tutti con un proposta incredibile

Ridge, che fino ad ora l’avevamo visto confrontarsi solo con Bill, convincerà Justin Barber a passare dalla sua parte tradendo Spencer. Insomma, un nuovo scandalo si prospetta nelle prossime puntate della nota soap, non ci resta che attendere che i nuovi episodi ci raggiungano da oltreoceano.