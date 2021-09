La nota attrice e conduttrice Vanessa Incontrada ha una bellissima sorella minore. Le due sono decisamente due gocce d’acqua.

Vanessa Incontrada, classe 1978, è un’attrice, modella e conduttrice spagnola. Nata da padre italiano e madre catalana, ha vissuto tutta la sua infanzia tra Barcellona e Follonica – è infatti madrelingua spagnola.

La sua carriera iniziò all’età di 17, quando decise di dedicarsi alla moda e alla professione di indossatrice. Nel 1996, si trasferisce quindi a Milano e debutta in televisione due anni dopo su Italia 1, nel programma Super.

L’anno della svolta sarà il 2003, quando Vanessa Incontrada farà il suo debutto come attrice nel film Il cuore altrove – diretto dal grande Pupi Avati. Da allora, la modella spagnola non ci ha più abbandonato e, conquistando un successo dopo l’altro, è diventata uno dei volti più conosciuti del panorama televisivo italiano.

Vanessa Incontrada e il bellissimo rapporto con la sorella minore Alice

Non tutti sono a conoscenza del fatto che la bellissima Vanessa Incontrada abbia una sorella minore. Alice assomiglia moltissimo alla sorella maggiore e le due sono molto legate. Vive a Barcellona, lavora nella ristorazione e, al contrario di Vanessa, è totalmente distante dal mondo dello spettacolo.

Proprio per la sua riservatezza, non si sa molto sul suo conto, se non che ama suonare la chitarra e che è innamorata del suo barboncino Lino. Il suo ristorante si chiama Le bimbe ed è un regalo dell’attrice per la sorellina. Inoltre, nel 2009, Alice ha aperto una casa editrice tutta sua insieme al compagno.

Come abbiamo detto, le due sono molto unite. Tuttavia, non è sempre stato così: la scelta di Vanessa di trasferirsi in Italia, non è stata affrontata nel migliore dei modi per la piccola Alice. Le due erano reduci dall’abbandono del padre e la scelta dell’ex modella risultò, agli occhi della piccola Incontrada, come l’ennesimo abbandono.

Nel corso degli anni però, le due hanno riallacciato i rapporti ed ora sono più felici che mai, tanto che Vanessa ha dichiarato che, per lei, Alice è come se fosse ‘l’altra metà del suo cuore‘.