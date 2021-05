Vanessa Incontrada confessa durante “Domenica In” la volontà di avere un altro figlio e poi racconta del rapporto con il suo primogenito, intensificato durante il lockdown. Ecco le sue parole.

Vanessa Incontrada si è raccontata senza filtri a “Domenica In”: il lockdown è stato per lei un’occasione di stringere i rapporti con Isal, il figlio tredicenne avuto da Rossano Laurini, al quale è sposata da quattordici anni. E ultimamente è arrivato anche il desiderio di allargare la famiglia con un secondogenito: “Forse succederà“, ha raccontato. Ecco che cosa ha detto.

Vanessa Incontrada, la storia con Rossano Laurini

Tra Rossano Laurini e Vanessa Incontrada c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono subito innamorati subito dopo essersi conosciuti, ma la loro storia non è stata affatto semplice. I futuri sposi infatti si sono incontrati in un momento molto delicato: Laurini era già sposato con Chiara Palmieri, dalla quale si stava separando. Proprio per questo la Incontrada è stata spesso attaccata, tacciata di aver “rubato” il marito alla Palmieri, ma nonostante le critiche i due hanno continuato la frequentazione.

La loro storia d’amore li ha portati fino all’altare 14 anni fa e, a distanza di solo un anno dalla cerimonia, è nato Isal, il loro unico (per ora) figlio che oggi ha 13 anni.

Incontrada: “Un figlio? Forse succederà

Proprio di figli è tornata a parlare la Incontrada durante la sua intervista con Mara Venier per “Domenica In”. L’occasione era la presentazione del suo ultimo film “Ostaggi”, ma l’attrice ha finito per parlare di sé e dei suoi progetti futuri, compresi quelli familiari.

La Incontrada ha raccontato del rapporto stupendo che si è instaurato con il suo primogenito Isal grazie al lockdown. Madre e figlio, costretti “forzatamente” a convivere 24h su 24 sotto lo stesso tetto della loro casa a Follonica, hanno riscoperto il piacere reciproco di passare del tempo insieme.

“Erano anni che volevo un po’ di tranquillità con mio figlio, questa pandemia mi ha dato la possibilità di vivere cose che prima non riuscivo a fare con lui“. Forse è stato proprio questo a portarla a pensare di espandere la famiglia. “Mai dire mai“, ha rivelato a Mara Venier, “Un altro figlio? Forse succederà“.

Vanessa non esclude così la possibilità di avere un secondo figlio, soprattutto ora che Isal è cresciuto. “La vita è una cosa che non puoi programmare. Non è una cosa che non vorrei realizzare: se sarà sarà, sennò va bene così“.

