Vanessa Incontrada, scoppia la polemica: “Non è vero, non sei tu”

Il web si scatena contro Vanessa Incontrada: nella nota pubblicità dello yogurt la pancia che appare non è la sua, che cosa succede?

La pubblicità di una famosa marca di yogurt con protagonista Vanessa Incontrada è finita nel centro della polemica, accusata dagli utenti dei social di aver usato una controfigura per mostrare una pancia piatta che in realtà non sarebbe quella dell’attrice. Ecco che cosa è successo.

Vanessa Incontrada è nuovamente al centro dell’attenzione, e questa volta ci è finita a causa della sua partecipazione come testimonial ad una pubblicità di una nota di marca di yogurt. Fino a qui tutto nella norma, se non fosse per il fatto che nelle immagini in cui è inquadrata una pancia la produzione della pubblicità ha sostituito quelle dell’attrice con una…controfigura. Gli utenti dei social sono infuriati e si stanno scatenando sul profilo Instagram del marchio alimentare, accusando anche Vanessa Incontrada di non essere veramente la paladina della ‘body positivity’ che tanto professa.

Vanessa Incontrada e la body positivity

È proprio questo che i fan non capiscono: come può una donna come la Incontrada che più volte è stata attaccata per il suo peso e che di conseguenza ha fatto della body positivity un messaggio centrale spingendo le donne ad accettarsi così come sono, a permettere che la sua pancia nel breve spot sia sostituita da un’altra solo perché più piatta?

La Incontrada è stata spesso un riferimento per molte donne con qualche chilo in più, mostrando come ci si possa sentire belle e attraenti anche senza i corpi perfetti delle riviste patinate e d’alta moda. Proprio il mondo della moda è stato infatti recentemente conquistato dalla Incontrada, che è diventata il nuovo volto di Dolce e Gabbana. L’attrice immortalata in uno scatto che ricorda i dipinti del 1800 ha fatto sognare tutti, come quando in passato ha posato senza veli per Vanity Fair, mostrando con orgoglio le proprie curve generose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Perché quindi adesso per lo spot di uno yogurt la Incontrada si dovrebbe nascondere? Questo ha fatto andare i fan su tutte le furie, che, sotto al video del prodotto postato dalla pagina ufficiale su Instagram, si sono scatenati nei commenti pieni di delusione.

Leggi anche -> Briatore, venduto all’asta il suo maxi-yacht: cifra shock e nuovo proprietario

Leggi anche -> Brigitte Bardot stupisce tutti: “Il Covid è un bene, siamo troppi sulla Terra”

I commenti sui social

“Perché mettere la pancia di un’altra persona, quando la Incontrada ha fatto un servizio fotografico in cui è nuda e mostra il suo corpo così com’è? Pura e semplice ‘fatphobia’. Non acquisterò più i vostri prodotti“, tuona una utente in commento al video della nuova pubblicità condivisa su Instagram.

“Siete da denuncia per pubblicità ingannevole: sono due persone diverse quelle della pancia inquadrata e la Incontrada. Che delusione lei che si è prestata, fa tanto la paladina dell’accettarsi cosi come si è, coi kg in più, e poi usa una controfigura per le pubblicità“, commenta qualcun altro.

O ancora: “Ma il fatto che palesemente la pancia non sia di Incontrada cosa dovrebbe significare? Che vi va bene il suo nome ed il suo volto, ma non il mostrare la pancia di una persona con un corpo che non rientra nell’immagine che i media vogliono mostrare a tutti i costi?“, recita il commento di un fan dell’attrice, al quale risponde un altro utente social: “D’accordissimo con te, lo avevo notato subito, ma quello che mi stupisce è come Vanessa Incontrada non si sia opposta, visti i suoi innumerevoli interventi a favore di un corpo più morbido, tondo, enfatizzando la femminilità anche nelle forme più rotonde…”

Fino ad ora Vanessa non si è espressa pubblicamente sull’argomento, ma ormai la polemica sta prendendo sempre più piede e i fan auspicano un intervento dell’attrice. Come reagirà quindi la diretta interessata?