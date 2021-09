Abbiamo conosciuto Davide Donadei nell’ultima edizione di Uomini e Donne. Oggi l’ex tronista ha comunicato di avere gravi problemi di salute.

Davide Donadei è conosciuto per la sua partecipazione al dating show di Uomini e Donne. L’ex tronista è stato scelto direttamente dal pubblico a casa e il suo percorso ha appassionato migliaia di telespettatori.

La fine della sua esperienza nel programma è stata coronata da una scelta molto emozionante che l’ha visto protagonista insieme a Chiara Rabbi, preferita alla rivale Beatrice Buonocore.

Oggi, i fan sono in allarme: Donadei ha comunicato sui social di avere gravi problemi di salute.

L’ex tronista racconta i suoi gravi problemi di salute

Sono mesi ormai, che Davide Donadei non è più lo stesso. I fan hanno notato il cambiamento fin dai primi giorni estivi e lo stesso ex tronista aveva comunicato su tutti i social di non essere in perfetta forma. I momenti condivisi con la fidanzata si sono diradati piano piano, fino al giorno in cui Davide ha annunciato un suo momentaneo allontanamento da Instagram per dedicarsi a se stesso.

Da allora, i fan dell’ex tronista si sono chiesti quali fossero i motivi per cui Davide fosse così giù di corda. E’ stato quindi lo stesso Donadei a comunicare ai suoi followers di avere gravi problemi di salute.

Tutto è cominciato subito dopo la fine del programma: Davide si sentiva sempre spossato, inoltre hanno cominciato a manifestarsi segni di acne, afte, irritazione del tessuto cutaneo e perdita dei capelli. Allarmato, l’ex tronista ha deciso di effettuare alcuni controlli, da cui è emersa un’eccessiva produzione di insulina. E’ arrivata così la cattiva notizia: a Davide è stata diagnosticata una forma di prediabete.

Il fidanzato di Chiara Rabbi, ha inoltre dichiarato di dover effettuare ulteriori controlli alla tiroide ed ha recentemente iniziato un percorso di cure mediche: “Avevo dei giorni sì e dei giorni no […] giorni in cui purtroppo non riuscivo a guardarmi allo specchio” – e riguardo gli esami effettuati – “I risultati non sono stati così positivi. Abbiamo trovato un’insulina basale alta. Sono parametri di un prediabete”.

Ci auguriamo che la situazione si possa risolvere il più presto possibile.