La nota e sensuale conduttrice Diletta Leotta è cambiata notevolmente nel corso degli anni. Ecco com’era qualche anno fa.

Originaria di Catania, Diletta Leotta è una conduttrice televisiva e radiofonica. Classe 1991, inizia a collaborare con una trasmissione calcistica di Antenna Sicilia già all’età di 17 anni, dopodiché si dedica totalmente agli studi, diplomandosi prima presso il liceo scientifico della città d’origine e poi laureandosi in Giurisprudenza presso l’Università LUISS di Roma.

LEGGI ANCHE —> Ilaria D’amico: dopo la grave perdita tutto è cambiato

Il 2011 è l’anno della svolta: Diletta incomincia a collaborare con Mediaset, conducendo su La5 la trasmissione Il compleanno di La5. Da allora, la conduttrice conquista grandi successi, fino ad arrivare a condurre Sky Sport insieme all’amica Ilaria D’Amico. Diletta diventa così una vera esperta di calcio e viene messa al timone di moltissimi programmi sportivi come Diletta gol, Linea Diretta e tanti altri. Nel 2020 infine, la Leotta viene convocata da Amadeus per la co-conduzione del Festival di Sanremo.

Nel corso della sua lunga carriera, che ormai dura dieci anni, è impossibile non notare i notevoli cambiamenti della conduttrice siciliana. C’è forse lo zampino nel chirurgo estetico?

Diletta Leotta, l’incredibile trasformazione

La conduttrice catanese Diletta Leotta è una delle giornaliste sportive più belle e sensuali della televisione italiana. La chioma bionda, il nasino perfetto e soprattutto il corpo scolpito la rendono la ‘femme fatale‘ più ambita tra calciatori e attori. Sono molti gli uomini che sono rimasti infatuati dalla neo 30enne, primo fra tutti l’attore turco Can Yaman, con cui la Leotta sembra che abbia avuto un flirt da inizio estate (o aveva?).

LEGGI ANCHE —> Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? La giornalista rompe il silenzio

Chi segue la bellissima conduttrice dagli esordi però, non può fare a meno di notare che la Leotta abbia fatto una vera e propria evoluzione dall’inizio della sua carriera. Sono lontani ormai i giorni in cui partecipava giovanissima ai concorsi di bellezza, ma nelle foto che la ritraggono in quel periodo Diletta sembra quasi irriconoscibile.

Prima il naso, poi la bocca, alcuni dicono addirittura che Diletta Leotta si sia rifatta anche seno e glutei. Insomma, la giornalista di Sky Sport appare completamente diversa rispetto a com’era in gioventù, tanto da sembrare un’altra persona.

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta, avete mai visto la sorella: chi è la bellissima

Sembra che la 30enne catanese abbia chiamato l’amico chirurgo nel corso degli anni e si sia fatta letteralmente trasformare il viso: le labbra oggi appaiono carnose e sensuali, il naso ha perso quella gobbetta naturale che aveva a 15 anni e il seno appare molto più florido. Diletta Leotta ha ceduto quindi ai famosi ‘ritocchini’? A voi le conclusioni.