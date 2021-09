Anna Falchi, avete mai visto il compagno? Chi è il compagno Andrea

Vediamo insieme tutti i dettagli e le notizie che ci sono sul compagno di Anna Falchi che resta sempre un po’ misterioso.

Lei è una donna del mondo dello spettacolo sulla cresta dell’onda ormai da moltissimi anni, stiamo parlando proprio di Anna Falchi.

Come sappiamo è felicemente fidanzata con Andrea, il suo compagno, ma che risulta sempre molto timido e soprattutto lontano dal mondo della televisione.

La nota attrice e presentatrice televisiva ha una grandissima passione per la Lazio e molto spesso esulta in modo molto sensuale tramite il suo profilo social di Instagram, per la gioia dei suoi follower.

Quando la Lazio ha vinto lo scudetto si è anche buttata in un simpatico spogliarello che ha fatto la felicità non solo della Lazio ma di tutti gli italiani.

Anna Falchi: tutto su Andrea

Come sappiamo, Anna è felicemente fidanzata con Andrea Ruggeri, ma di lui ci sono pochissime immagini che li ritraggono insieme.

Ma vediamo alcune informazioni che si sono su di lui, come prima cosa possiamo dire che è un notissimo personaggio politico che si trova nelle fila di Forza Italia, ma oltre a questo è anche il nipote di un giornalista importantissimo.

Infatti Andrea ha come zio, il grandissimo Bruno Vespa, un nome ed una garanzia per la televisione italiana, oltre che per il giornalismo.

Il compagno di Anna Falchi si è laureato in Giurisprudenza e nel 2001 è diventato avvocato, successivamente, nel 2007 è diventato giornalista professionista, ed ha lavorato per moltissimi anni come inviato della Rai.

Nel 2018 è stato eletto con il partito di Forza Italia alla Camera dei Deputati, insomma un’uomo su quale Anna può contare ormai da moltissimi anni, e che non la lascia mai sola.

Per molto tempo la coppia ha confidato di vivere in due case separate anche se sono fidanzati dal lontano 2012, e che forse questa scelta ha rafforzato anche il loro amore.

Il non andare a convivere è semplicemente legato alle loro vite molto frenetiche e perchè no magari hanno trovato la formula giusta per far durare per sempre l’amore.