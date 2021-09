Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: nozze saltate? i due erano pronti a pronunciare il fatidico si, ma qualcosa è andato storto. Dopo più di tre anni insieme si sono lasciati qualche giorno prima del matrimonio, vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Tina Cipollari è il volto iconico per eccellenza di Uomini e Donne, da sempre è amatissima dagli appassionati del dating show soprattutto per il suo carattere piuttosto esuberante.

Il programma dovrebbe iniziare il 13 settembre e ovviamente non mancheranno i colpi di scena e novità, in primis vedremo i nuovi tronisti e sicuramente verranno ospitati anche i protagonisti dei Temptation Island per raccontare cosa è realmente accaduto dopo la fine della trasmissione.

Ma a sconvolgere i fan di Uomini e Donne è stata un’indiscrezione lanciata da Isa e Chia sulla nota opinionista. A quanto sembra Tina Cipollari durante la prima puntata del dating show si sarebbe lasciata andare a una dolorosa confessione sulla sua vita sentimentale.

Da diversi mesi si parla della preparazione per i preparativi del matrimonio tra Tina e il suo compagno Vincenzo Ferraro, ma da quanto è emerso i due si sarebbero lasciati e avrebbero annullato le nozze imminenti.

Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Leggi anche->Un Posto al Sole curiosità: 5 cose che non sapevi sulla soap

Tina Cipollari e Vincenzo annullano le nozze “lui ha un’altra donna”

Isa e Chia qualche ora fa ha lanciato una notizia sconvolgente su Tina Cipollari: lei e il suo compagno Vincenzo non si sposano più.

L’indiscrezione sarebbe arrivata tramite la testimonianza di una persona presente durante l’ultima registrazione, le parole sulla questione sono state “Ho saputo da mia cugina, che era nel pubblico della puntata del 25 agosto di Uomini e Donne che Tina ha dichiarato di essere single! Io la amo tantissimo e mi dispiace che stia soffrendo per amore. A quanto pare lui ha un’altra donna, ma come si fa a lasciare Tina.”

A quanto sembra a confessare dell’accaduto è stata la stessa Cipollari, da mesi si parlava dei preparativi in corso per il loro matrimonio anche se l’annuncio delle nozze non è mai arrivato in modo ufficiale.

Nelle ultime ore a confermare la notizia è stato anche Amadeo Venza attraverso il suo profilo Ig, anche lui ha rivelato “Salta il matrimonio di Tina Cipollari. L’opinionista più tosta della tv torna single“.

Leggi anche->Jennifer Lopez, dieta ed allenamenti: il segreto per un corpo perfetto come il suo

Per il momento non è stato confermato il tradimento da parte di Vincenzo, per scoprire la verità non ci resta che aspettare la puntata di Uomini e Donne.