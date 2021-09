Grande Fratello, che fine ha fatto Angela Sozio? Eccola oggi irriconoscibile

Grande Fratello, vi ricordate la rossa concorrente Angela Sozio? Eccola com’è oggi e si fa veramente fatica a riconoscerla.

Dopo più di vent’anni, il Grande Fratello ha un grandissimo appeal sul pubblico; il reality show Mediaset ha saputo superare le difficoltà e anche reinventarsi, visto anche l’arrivo della versione vip (diventata anche più seguita di quella “normale”).

Nel corso degli anni, il reality ha saputo lanciare nel mondo dello spettacolo diversi volti, ma comunque ogni protagonista ha lasciato qualcosa al pubblico; vi ricordate di Angela Sozio, la “leonessa rossa” dell’edizione del 2003? Ecco com’è oggi, quasi irriconoscibile.

Grande Fratello, com’è diventata Angela Sozio

Nonostante alla fine non si sia aggiudicata la vittoria, Angela si è comunque fatta notare e, dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà, ha avuto modo di partecipare come opinionista a diversi talk show, nonché diventare una giurata de La pupa e il secchione e condurre anche il Saturday night live su Italia 1 nel 2011.

Da sempre simpatizzante di Forza Italia, era intenzionata ad iniziare anche una carriera politica ma lo scandalo di Villa Certosa le ha tarpato le ali sia in quest’ambito che in quello televisivo.

La Sozio al momento è da diverso tempo lontana dai riflettori, ma alcune foto che circolano sul web la mostrano decisamente cambiata rispetto a come eravamo abituati a vederla.

Il viso è ovviamente più maturo per il passare degli anni, così come gli zigomi e le labbra sembrano essere stati soggetti a qualche “ritocchino”. Restano intatti i capelli ricci rossi fiammanti, vero e proprio tratto distintivo della Sozio.

Nel periodo di permanenza all’interno della casa, Angela ha conquistato tutti non soltanto per la sua simpatia, ma anche per la sua grande bellezza; in molti ricorderanno il flirt all’interno della casa con Fedro Francioni, con cui ha poi avuto una breve relazione anche fuori.