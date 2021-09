Uomini e Donne spoiler nuove puntate: lite furiosa al trono over

Vediamo insieme che cosa sembra sia successo durante le registrazioni delle nuovissime puntate di Uomini e Donne.

La scorsa settimana sono iniziate le registrazioni per quanto riguarda la nuovissima edizione del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Stiamo parlando ovviamente del mitico Uomini e Donne, ma si vocifera che ci sono state già delle liti particolarmente accese, vediamo meglio tutti i dettagli.

Per il momento non possiamo ancora sapere se avremmo modo di vedere completamente tutta la lite ed i vari battibecchi che ci sono stati durante le registrazioni.

Ma su di una cosa siamo certi, tra due protagonisti storici non si sono certo frenati nel punzecchiarsi.

Uomini e Donne: liti in studio

In questo caso non stiamo parlando, come si penserebbe di Gemma Galgani e Tina Cipollari, ma di Gemma e Riccardo Guarnieri.

Questa cosa ha davvero sorpreso tutti i presenti, anche perchè nessuno pensava ad un ritorno di Riccardo nel programma condotto da Maria De Filippi.

Sembrava infatti, che durante questa calda estate, Riccardo si fosse fidanzato con una sua conterranea, come aveva mostrato in diverse immagine sul suo profilo social di Instagram, ma a quanto pare non è andato tutto per il meglio.

Ma anche perchè lo scorso anno, insieme a Roberta Di Padua aveva dichiarato che si era messo d’accordo per rimanere più tempo nel programma ed ottenere in questo modo maggiore visibilità.

Ma nessuno si poteva immaginare che al suo ritorno ad Uomini e Donne Gemma lo punzecchiasse in questo modo, o forse lo ha fatto per difendere una sua cara amica che ha sofferto molto, ovvero Ida.

Stando a quando possiamo sapere dai vari rumors, Gemma sembra si sia scagliata contro Riccardo proprio per la sua breve relazione estiva.

Per la dama torinese, Riccardo è interessato solamente alla visibilità e non realmente a trovare l’amore all’interno di Uomini e Donne.

Ovviamente, tra i due è nata subito una lite importante e sono entrate in discussione anche Tina Cipollari ed Ida Platano

Non ci resta che attendere e vedere cosa è successo e com’è andata a finire tra i due, nelle puntate che andranno in onda dal 13 settembre.