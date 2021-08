Il noto attore romano Cristian De Sica non si è risparmiato nella scelta della sua meravigliosa dimora. Scopriamo insieme dove vive.

Correva l’anno 1972, quando il noto attore figlio d’arte Cristian De Sica fece il suo debutto sul grande schermo con il film Paulina 1880. Furono molti i film che lo videro protagonista, a partire dai classici cinepanettoni, a cui l’attore deve il suo successo e la sua notorietà.

E’ proprio durante le riprese di uno di questi meravigliosi film comici che Cristian conobbe uno dei suoi più grandi amici, l’attore Carlo Verdone, il quale tra l’altro, nel 1980, divenne anche suo cognato – De Sica è felicemente sposato con la sorella, Silvia Verdone. Oggi, il noto attore romano ha 70 e conta quasi 50 anni di carriera.

Quale sarà la dimora che il re della commedia italiana ha scelto per se? Scopriamolo insieme.

L’appartamento di Cristian De Sica a Roma

Prima di tutto, bisogna sottolineare che Cristian De Sica sia molto riservato in merito alla sua vita privata, non è possibile quindi accedere a troppe informazioni ed immagini riguardo la sua abitazione. Quello che possiamo dire però, è che l’attore sia proprietario di un lussuoso appartamento nel cuore della Capitale. Vive infatti in Via Aventina, in un villino di quattro piani realizzato da Andrea Busiri-Vici, ultimo erede di una delle più grandi e rinomate famiglie di architetti.

Gli interni sono stati realizzati da Massimo Zompa, mentre l’arredamento è ad opera esclusiva di Cristian De Sica. L’attore ha ereditato la passione per l’arte dal padre Vittorio De Sica, il quale, oltre che essere quattro volte premio Oscar, era anche un abile collezionista di opere d’arte. Nella villa dell’attore romano, potremo imbatterci in quadri di Depero, Sebastian Matta, Andy Warhol, Turcato e tanti, tanti altri.

L’attore Romano però, non è proprietario solo di questo bellissimo villino: De Sica ha messo in vendita la sua meravigliosa villa di 250 metri quadri a Capri.

La Villa di De Sica a Capri

Si tratta di un vero e proprio castello immerso nel verde, a ridosso del mare cristallino di Capri, un meraviglioso paradiso terrestre: 250 metri quadri di struttura suddivisi su due piani, più 2000 metri quadri di giardino, il cui valore si aggira ai 4 milioni di euro. L’attore possiede la villa dal 1996, ma ormai ha deciso definitamente di disfarsene e sarà la Lionard Luxury Real Estate ad occuparsi della vendita dell’immobile.

Proprio come nel villino a Roma, anche nel paradiso di Capri è possibile notare la tendenza artistica nell’arredamento degli interni: una volta entrati nella struttura, si ha l’impressione di entrare in una favola incantata. Non a caso, la villa fa parte de ‘I quattro venti‘, ossia le quattro dimore che hanno dato vita al mito dell’isola azzurra.

L’abitazione, che sembra essere una vera e propria scenografia, è stata vissuta costantemente da artisti: realizzata nel 1903 dal poeta simbolista statunitense Elihu Vedder, passò in seguito all’artista americano Earl Henry Brewster, per poi finire nelle mani di De Sica.

Chissà se anche il prossimo acquirente non sarà anch’esso un vero e proprio artista.

