In uno dei luoghi più affascianti del nostro paese da pochi giorni è in vendita una residenza da sogno. Stiamo parlando di Capri, isola meta del jet set internazionale e la casa che presto sarà acquistata da un nuovo proprietario è quella di Christian De Sica e della moglie Silvia, sorella dell’attore Carlo Verdone. Una villa a strapiombo sul mare, con una delle viste panoramiche tra le più suggestive dell’Isola. Sono più di 250 metri quadri, suddivisi in tre livelli e circondai da ben da 2mila metri quadrati di parco dove sono presenti i celebri alberi di limoni e moltissimi ulivi. Una residenza da sogno composta da tre grandi camere da letto e quattro bagni, ai quali bisogna aggiungere una splendida dependance adibita a Spa, perfetta per regalarsi momenti di relax. Insomma una villa in uno dei posti più famosi al mondo, che renderà le vacanze del fortunato che se la potrà permettere decisamente indimenticabili. Ma quanto costa? Nonostante le trattative siano riservate è possibile calcolarne il valore: Capri ha una media di vendita di 9mila euro al metro quadro e con un veloce calcolo la somma stimata è di 4 milioni di euro.

Non poco ma assolutamente in linea con i prezzi dell’isola. Oltre alla innegabile bellezza dell’immobile la villa ha anche una storia decisamente interessante. L’agenzia incaricata della vendita fa sapere che la casa è stata costruita per volere del pittore e poeta statunitense Elihu Vedder, negli anni a cavallo tra il 1900 e il 1903. La proprietà è una dimora d’epoca realizzata in stile architettonico tipico caprese e sorge nello scenografico contesto di quella che oggi è conosciuta come villa “I Quattro Venti”, famosa per aver partecipato al successo dell’intramontabile mito di Capri“.

La casa prima di essere acquistata dalla famiglia De Sica fu di proprietà di un altro artista americano, Earl Henry Brewster, che vi ospitò moltissimi artisti internazionali, trai quali anche lo scrittore inglese D.H.Lawrence, autore di “L‘amante di lady Chatterley“.