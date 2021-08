La bella presentatrice italo svizzera è stata conquistata da Tommaso Trussardi, ad dell’azienda di moda. Ecco chi è il marito della Hunziker

Bello lui, bellissima lei. Sembra una coppia perfetta quella tra Michelle Hunziker, meravigliosa presentatrice svizzera e Tomaso Trussardi “figlio d’arte” e importante membro dell’azienda di famiglia.

Michelle ha rapito il cuore di milioni di italiani, ma uno in particolare è stato più fortunato di tutti: Tomaso. I due oggi sono sposati e vivono felici nella loro casa. La bella presentatrice, ovviamente, conquista la scena, ma vediamo chi è suo marito e cosa fa Tomaso Trussardi.

Ecco chi è Tomaso Trussardi e qual è il suo passato con la tronista

Tutti noi conosciamo Michelle Hunziker, bellissima showgirl nata in Svizzera ma naturalizzata italiana. L’Italia, infatti, è il Paese dove la bella presentatrice ha raggiunto il successo grazie alla sua simpatia e al suo magnifico sorriso.

La vita privata di Michelle è stata spesso al centro delle indiscrezioni, ma, nonostante questo, non tutti conoscono il marito della presentatrice. Imprenditore per l’azienda di famiglia, ecco chi è Tomaso Trussardi, il marito di Michelle Hunziker.

LEGGI ANCHE –> EMMA MARRONE E STEFANO DE MARTINO, PERCHÉ SI SONO LASCIATI? SPUNTA LA VERITÀ DOPO ANNI

Tomaso Trussardi nasce a Bergamo nel 1983, da una famiglia non come tutte le altre. Suo padre, infatti, è Nicola Trussardi, storico stilista e imprenditore che ha trasformato l’azienda di famiglia nel colosso operante nel settore della moda (la Trussardi appunto), che tutti conosciamo.

Uomo molto riservato, Tomaso Trussardi ha avuto alcune storie d’amore con diversi personaggi della tv e dello spettacolo. Tra queste la schedina Lucia Fabiani e la bellissima soubrette Alessia Ventura. Prima di entrare nella vita di Michelle, il giovane erede Trussardi ha avuto una storia con l’ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò.

Una vita amorosa travagliata quella di Tomaso che, però, nel 2013 conosce Michelle e inizia con lei una relazione. Nel 2014 i due si sposano e hanno due figlie, Sole e Celeste. Tomaso ha anche dichiarato di avere un ottimo rapporto con Aurora Ramazzotti, prima figlia di Michelle.

LEGGI ANCHE –> AMICI, RICORDATE ANBETA? ECCOLA OGGI A 41 ANNI. DAVVERO BELLISSIMA

Oggi Tomaso è l’ad della famosa azienda di famiglia e vive felicemente con sua moglie e le sue figlie. Con loro passa gran parte del tempo quando non è a lavoro, inoltre coltiva alcune passioni come quella per gli animali e i levrieri.